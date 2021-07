Far och son har startat företag ihop – brygger kaffe i garaget: "Väldigt mycket jobb"

För drygt tre veckor sedan lanserade familjeföretaget Cool Beans sina första produkter. Det som började med ett samtal om att kaffe inte smakade så bra, resulterade i ungefär fem års arbete för att brygga vad ägaren Pontus Lund kallar "riktigt gott kaffe".

Företaget drivs av pappa Nils-Erik Lund och sonen Pontus Lund som hittills har gjort allting själva, från start till lansering.

– Vi vill starta upp verksamheten med så lite pengar som möjligt, för att få fram en produkt som man kan testa på marknaden.

För att hitta den rätta smaken testade de över 70 olika bönor och kom sedan överens om en sort.

– Vi testade bönorna mot varandra och i slutet gillade vi exakt samma böna, säger Nils-Erik Lund.

Att vara överens är viktigt enligt Pontus Lund, de vill inte producera någonting som inte båda tycker om.

– Nu har vi en böna från Rwanda, men nästa omgång kan det bli en annan, det beror lite på vilken säsong det är, säger Pontus Lund.

Och fortsätter,

– Med kallbryggt kaffe får man fram mer smak. Det mesta kaffet som vi köper i livsmedelsbutiker är mörkrostat och bittert, vårt kaffe är en fruktig ljus mellanrost och har inte alls den där bittra smaken.

Varken far eller son har tidigare erfarenhet av bryggeri eller kaffe, men har under de senaste åren spenderat all sin lediga tid för att skaffa sig mer kunskap.

– Jag har suttit på Youtube och kollar exakt hur många sekunder man ska brygga den där bönan och vilken grad vattnet ska vara, för att lära mig, säger Pontus Lund

Nils-Erik Lund säger att mycket av fritiden har gått åt att brygga och prova böner.

– Det har varit väldigt mycket jobb, säger han.

Det senaste året har Pontus Lund tagit tjänstledigt från sitt jobb som affärsutvecklare för att kunna satsa fullt ut på företaget. Trots att de bara haft en liten lansering för sina följare på sociala medier hoppas far och son nu på att de ska kunna nå ut till livsmedelsbutiker och kaféer.

– Vår största dröm i Sverige är att våra produkter ska finnas på Pressbyrån och 7-Eleven så att folk kan gå in och köpa vårat kaffe istället för till exempel en energidryck, som inte är så nyttigt. Kaffe är ju naturligt, säger Pontus Lund.

En av drömmarna är att slå sig in på den internationella marknaden.

– I Australien är coldbrew, alltså kallbryggeri, väldigt stort. Och i USA är det egentligen främst Starbucks som gör kallbryggt kaffe, men då har de massa socker och mjölk i. Vi gör riktigt kaffe, utan någonting annat i, säger Pontus Lund.

De hoppas kunna skala upp produktionen men menar det är viktigt att kunna behålla samma kvalitét, även om produktionen ökar.

– En annan utmaning är att nå ut till kunder, det är vad jag har jobbat mest med nu, att få kunder att förstå skillnaden. Jag tror att om alla skulle smaka på vårt kaffe så skulle de känna skillnad direkt, jättestor skillnad, säger Pontus Lund.