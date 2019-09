Farlig köbildning under rusningstid – här står bilarna stilla på motorvägen: "Förhöjd olycksrisk"

Vid åtta-tiden på måndagsmorgonen slingrade sig bilkön upp längs hela avfarten och in på motorvägen. Bilister som var på väg in mot centrum fick bromsa in och stanna bilen redan ett hundratal meter innan avfarten, för att sedan i låg hastighet köra längs vägrenen mot avfarten som leder ner mot rondellen och Landsvägsallén.

Trafikverkets Oskar Lundblad arbetar med trafikfrågor och ser över trafiksituationen i Sundsvall under tiden det pågår många vägarbeten i området och kände till problemet när Sundsvalls Tidning kontaktade honom.

– Det är möjligt att det kommit in synpunkter på det här till vår driftansvariga men jag har inte hört om det här problemet själv, säger han.

Orsaken kan vara de stora trafikstörningarna som blir av flera vägarbeten i centrum. Den gamla europavägen från Skönsberg till Selångersån byggs om till stadsgata och korsningen "Röda torget" flyttas vilket gör att bilisterna väljer andra vägar.

– Trafikverket har ju, som man säkert har märkt, en hel del projekt på gång i centrum och trafiken har ökat på E4 och på Sundsvallsbron, berättar Oskar Lundblad.

Hur tänker du när du hör om situationen?

– Det är en förhöjd olycksrisk när det blir stillastående trafik på motorvägen. Det är inte en bra situation, det är det inte, säger Oskar Lundblad

Tidigare har Trafikverket haft liknande problem på den norra sidan av Sundsvallsbron vid avfarten in mot stan i höjd med Skönsberg.

– Efter att det problemet uppmärksammades har vi jobbat med att sänka hastigheten med variabla hastighetsskyltar under vissa tider på dygnet, när det är rusningstrafik, säger han.

Vad kommer att hända nu?

– Vi kommer att kika på det här. Det är skillnad om det är en engångsföreteelse eller om det är något som upprepar sig och är vanligt förekommande. Generellt är det inte bra med stillastående trafik på motorvägen. Man måste som trafikant också vara extra uppmärksam vid sådana situationer, säger Oskar Lundblad.