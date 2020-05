Fartygschefens första ord om kritiken mot nöjeskryssaren i Timrå: "Helt galet och finns ingen sanning i det"

Turerna kring fartyget Birger Jarl är många. När fartyget i tisdags förra veckan lämnade Stadsgårdskajen i Stockholm var kustbevakningen och Transportstyrelsen på plats. Men de stoppade aldrig båten från att kasta loss.

– Kustbevakningen ringde till sitt högsta befäl och efter det så önskade de oss lycka till. "Vi följer er en bit och ser till att allting går bra" sa de, säger Ulf Larsson, fartygschef och ny ägare till M/S Birger Jarl.

Transportstyrelsen hävdar att båten är försatt med nyttjandeförbud och får därför inte framföras. Det är någonting Ulf Larsson menar är fel.

– Det här handlar om en fritidsbåt och myndigheten har ingen rätt att sätta nyttjandeförbud på Birger Jarl eftersom det är en fritidsbåt. Det är helt galet och finns ingen sanning i det. Det är ett påstående som inte har någon laglig grund. Vad jag vill är att det väcks åtal på det här så att det blir klart en gång för alla, säger han.

På Transportstyrelsen resonerar man helt annorlunda. Myndigheten menar att det finns givna regler som måste följas.

– När man lägger nyttjandeförbud så skriver man mot vilka regler det sker. Fritidsfartyg över 24 meter ska ha certifikat som är relevanta för fartyget och Birger Jarl har inga certifikat. Fartcertifikatet är ett som krävs och det intygar att fartyget är sjövärdigt. Det finns ett aktuellt nyttjandeförbud på Birger Jarl och det spelar i sammanhanget ingen roll att hon är ett fritidsfartyg eftersom hon är så stor, säger Lotta Taxén, sektionschef på Transportstyrelsens sektion för sjöfartstillsyn.

Det behövs endast kustskepparintyg och ett gott omdöme

Enligt fartygschefen behövs det inte heller någon lots på fartyget av samma anledning – att det är en fritidsbåt. Ulf Larsson menar också att reglerna för att framföra den här typen av fritidsskepp är glasklara.

– Det behövs endast kustskepparintyg och ett gott omdöme, säger han.

Transportstyrelsen är även här av en helt annan mening och slår fast att det även här finns givna regler att hålla sig till. Birger Jarl lämnade Stadsgårdskajen i Stockholm utan lots och det var enligt myndigheten fel.

– Det spelar ingen roll om det är fritidsfartyg utan det går på fartygslängden om det krävs lots eller inte. Birger Jarl är över 90 meter och i Stockholm är gränsen 70 meter, det är olika gränser på olika ställen. Det här har både rederiet och fartygschefen fått information om, säger Lotta Taxén.

Hur går ni vidare nu?

– Resan hon gjorde där man bröt mot nyttjandeförbudet ligger nu i en förundersökning hos Kustbevakningen. Och Kustbevakningen kommer att göra en anmälan om brott mot fartygssäkerhetslagen, brott mot sjölagen och brott mot lotsplikten, säger Lotta Taxén.

När det gäller ägarbytet av fartyget så bekräftar Pontus Schenkel, jurist på sjöfartsregistret på Transportstyrelsen, att båten fått ny ägare.

– Det kom in handlingar under måndagen och sedan skrevs förvärvet in efter det, säger Pontus Schenkel.

Det betyder att Ulf Larsson via sitt nystartade företag, Rederi hotell fartyget BJ AB, från och med måndag den 4 maj i år är nybliven ägare till Birger Jarl. Men vad affären kostat honom vill han inte gå in på.

– Jag kan inte gå in på det för det är en ganska komplicerad affär och jag har inte heller tid att kommentera andras tycke och åsikter om den här affären, säger Ulf Larsson.

Där ligger vi och vilar tills coronatiderna är över

Nu ligger det gamla kryssningsfartyget vid kaj i Vivstavarv och där lär hon ligga ett bra tag till.

– Där ligger vi och vilar tills coronatiderna är över, säger Ulf Larsson.