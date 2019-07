Felet hittades vid SCA:s Östrandsfabrik – en trasig pump orsakade utsläppet i Alnösundet

Kustbevakning och räddningstjänst kallades under tisdagskvällen till området mellan Maland och Östrandsfabriken. Såpa hade upptäcktes i vattnet och många båtägare var oroliga.

– Ämnet som fabriken släppt ut är råsåpa vilket är en biprodukt från framställningen av sulfatmassa vid verksamheten i fabriken. Så i princip kan man säga att såpan innehåller koda, säger Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör på SCA.

Anledningen till att såpan runnit ut i havet beror på att en indikator inte noterat att en tank blivit full och då har inte pumpen som pumpar råsåpan till en annan tank startat, enligt Björn Lyngfelt. På så vis har innehållet runnit ut via en avloppskanal ut i havet istället.

– Mängden såpa det rör sig om är cirka 20 kubikmeter som rann ut i vattnet, säger han.

Saneringsarbetet har pågått under natten till onsdag och under förmiddagen. Vid 14-tiden ska nästan all såpa tagits om hand enligt SCA.

– Vi har nu inventerat stränderna och det verkar vara små mängder som finns kvar. Det vi kommer åt tar vi hand om och det som blir kvar kommer brytas ned av sol, vind och vatten, säger Björn Lyngfelt.