Fem miljoner i kulturstöd till Västernorrland – hit går pengarna: "Välkommet tillskott"

Totalt delas 138 miljoner kronor ut till regionerna och på sin hemsida berättar Region Västernorrland att "stödet fördelas inom det som kallas kultursamverkansmodellen, där de stora kulturinstitutionerna ingår".

"Kulturområdet är en av de branscher som haft det allra svårast under våren och sommaren på grund av pandemin. Publikgränsen på 50 personer har gjort att nästan alla evenemang fått ställas in. Denna ökning på totalt 11 procent av det regionen tidigare fördelat i statligt stöd till verksamheterna under 2020, är ett välkommet tillskott", kommenterar kulturchef Maria Oldenmark.

Dessa får ta del av stödet:

■ Scenkonst Västernorrland AB

■ Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

■ Riksteatern Västernorrland

■ Regionbiblioteket Västernorrland

■ Hemslöjdskonsultverksamheten

■ Föreningsarkivet Västernorrland

■ Näringslivsarkiv i Norr

■ Konstverksamheten på regionen