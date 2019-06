Nils Clemmensen, 56 år, Helsingfors:

– Jag läser bara Helsingör Dagblad.

Robin Brinck, 30 år, journalist, Sundsvall:

– Nu när Game of Thrones är slut är det ju perfekt att läsa sagan om is och eld.

My Emdell, 24 år, butikssäljare, Sundsvall:

– The tiger and the wolf.

Monica Heim Högström, 37 år, anestesisjuksköterska, Stockholm:

– Dick Harrison, jag har verkligen fastnat för böcker om historia.

Henrik Sakari, 55 år, skogsarbetare, Sundsvall:

- Dagens industri.