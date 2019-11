Fem röster: Säg något minnesvärt som sägs i Seinfeld?

"I had a dream last night that a hamburger was eating me." ("Jag drömde att jag blev uppäten av en hamburgare i natt.")

"Jerry, just remember, it's not a lie if you believe it." ("Jerry, kom ihåg, det är inte en lögn om du tror på det.")

"I'm not a lesbian. I hate men, but I'm not a lesbian." ("Jag är inte lesbisk. Jag hatar män, men jag är inte lesbisk.")

“I love the name ‘Isosceles.’ If I had a kid, I would name him Isosceles.” ("Jag älskar namnet 'Isosceles'. Om jag får barn ska det heta Isosceles."

"Just remember, when you control the mail, you control... information." ("Kom ihåg, kontrollerar du posten, då kontrollerar du... information.")