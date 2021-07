Fem röster: Vad tittar du på för tv-serie just nu?

Emelie Holmlund, 39, IT-strateg på Sundsvalls kommun, Sidsjö.

– Just nu tittar jag på en svensk serie om svenska kungafamiljen på Netflix. "The Royal House of Windsor." Det blir inte så mycket tv-tittande för mig, kanske ett avsnitt åt gången, när det väl händer så är det jätteskönt.

Andreas Westberg och Vicktoria Westberg, 46 och 45, båda forskande lärare, Skellefteå.

– Vi tittar på "Morden i Helsingör". Vi gillar kluriga mord-serier såhär på sommaren.

Hanna Lundqvist, 21, pluggar statsvetenskap, Umeå.

– Jag brukar hitta bra serier på SVT. Gillar "Vår tid är nu" och just nu ser jag om "Hjälp jag har köpt en bondgård".

Patrik Öberg, 49, jobbar med bevakning, Sundsvall.

– Jag kollar på "Bron". Gillar deckare.

Marita Marklin, 48 år, snickare, Norrsjön.

– "Money Heist" på Netflix är spännande! Jag gillar krimserier.