Fem röster: Vilken är din bästa pepplåt i coronatider?

Jens Westin, 48 år, sångare och musiklärare, Ånge

– En fantastiskt bra pepplåt tycker jag är "Gone shootin'" med AC/DC från Powerage. Oerhört bra. Man blir alltid glad. Det är bara ren spelglädje. Den eller "Gimme a bullet".

Helén Sundberg, 40 år, artistlärare, Stöde

– "Better when I'm dancing" med Meghan Trainor. Den får mig att dansa och sjunga och då mår jag bättre.

Tina Wilhelmsson, 43 år, visartist och egenföretagare, Näset

– "Sankta Klara klocka" med Malena Ernman och Helen Sjöholm. Två av Sveriges bästa röster möts i en fantastisk låt med en text om hopp och att alla vi människor hör ihop. Jag hörde den live när dom framförde den i Dalhalla, det var magi.

Håkan Strandell, 57 år, musiker och statstjänsteman, Ånge

– Nu ska jag chocka omvärlden här. "You're the best thing about me" med U2. Deras två, tre senaste skivor är riktigt bra.

Johanna Ojala, 37 år, egenföretagare och skidexpert, Undersåker

– "God morgon" med Kicki, en gammal goding som kom in i mitt liv ganska nyligen. Den har ett skönt sound och sväng som gör att man vill fuldansa. Och helt ärligt tror jag man blir gladare av att fuldansa en liten sväng varje dag!

BUBBLARE

Jimmy "Turbo" Lundgren, 39 år, problemlösare och fritidsentusiast, Ljungaverk

– "M/S Colinda" med Nisse Hellberg får mig alltid på gott humör oavsett motgång. En annan är Promised lands "Rockpile", helt omöjligt att inte bli på bra humör av den.

LYSSNA PÅ VÄSTRAPROFILERNAS PEPPLÅTAR HÄR:

Alla låtar som nämnts ovan finns även samlade i en gemensam spellista på Spotify här.