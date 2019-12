Fem röster: Vilken är din favorit av luciasångerna?

I dag är det lucia. Och fredag den 13:e. En kombination som osökt får tankarna att glida in på svimningar och svedda hårstrån.

Förhoppningsvis så slipper Ånges luciafölje uppleva någonting av det och kan fokusera fullt ut på att sprida högtidens toner. Ett sånguppdrag där dessutom en solklar vinnare visar sig finnas när vi ställde frågan:

Vilken är din favorit av luciasångerna?

Miranda Hortlin, 16 år, tärna, Ånge: "En stjärna lyser så klart", den tycker jag är fin.

Moa Åhrberg, 15 år, tärna, Ånge: Jag tycker om de flesta sångerna, men "Julen är här" är fin.

Lina Decker, 15 år, tärna, Ånge: Det är första året som jag firar lucia så jag vet faktiskt inte.

Sway Nordlander, 17 år, tärna, Ånge: "En stjärna lyser så klart". Varför? Jag tycker den är fin bara.

Mathilda Lindström, 17 år, tärna, Ånge: "En stjärna lyser så klart". Det är en bra rytm i den när man sjunger den.

Fakta: "En stjärna lyser så klar" spelades in av Carola 2011 med text av Ingela "Pling" Forsman. Den heter dock i sitt ursprung "En stjerne skinner i natt" och är en norsk julsång som ursprungligen spelades in 1992 av Oslo Gospel Choir. Sången har även sjungits in av andra svenska artister, bland annat Lasse Kronér och Christer Sjögren, och då med titeln "En stjärna lyser i natt".

Källa: Wikipedia