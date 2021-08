Fem röster: Vilken är din favoritlåt?

Louise Sunnälv Persson, 28, driftledare, Sundsvall:

– Johanna med Arvingarna för att den gör mig både glad och danssugen.

Jennifer Strömqvist, 24, butiksbiträde, Sundsvall:

– No man is an Island med The Script. Jag har lyssnat på det bandet i flera år och har fett mycket känsla för deras musik.

Adam Kerfstedt, 31, vaktmästare och resurs, Stöde:

– Making damn sure med Taking Back Sunday, den är bra helt enkelt.

Jenny Sjödin, 45, studievägledare, Stöde:

– Instruktionsboken av Miss Li för att man bli glad av den och den har bra text.

Patrik Sundström, 51, säljare, Stöde:

– Sail on med Lionel Richie. Den är så fin och jag har sagt till mina barn att jag vill ha den på min begravning.