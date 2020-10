Fem unga röster om Ånges vision – jobb, aktiviteter och mer färg på önskelistan: "Som en rysk by"

För några veckor sedan gick Ånge kommun ut med sin inbjudan till medborgarna om att vara med och skapa sin egen framtid. Eller i alla fall bidra till den vision som ska genomsyra kommunen från och med 2021.

Läs mer: Ånge växlar upp visionsarbetet – vill att invånarna tycker till: "Går ut brett och stort nu"

Några som tagit fasta på möjligheten är lärare och elever på Bobergsgymnasiet. Där har frågan lyfts in i undervisningen, och när ST hälsar på så levererar följande fem röster sina tankar om vad som skulle lyfta Ånge kommun.

Hur kan man göra Ånge kommun attraktivare att bo och leva i?

Elvira Boström, 18 år, studerande, Erikslund

– Det finns ett utsiktstorn på Bergåsen som ingen sköter om riktigt idag, det tycker jag någon skulle göra för det är en fin plats som man skulle kunna göra mer av.

Aron Arrefjäll, 18 år, studerande, Fränsta

– Mer jobbmöjligheter, för då känner nog fler av oss unga att vi kan stanna här, eller andra att de kan tänka sig att flytta hit.

Kevin Sundberg, 18 år, studerande, Alby

– En mack i Alby, eftersom vi inte har någonting kvar där längre. Då kan man tanka och handla utan att behöva åka till Ånge.

Emma Suokas, 18 år, studerande, Ånge

– Jag skulle vilja ha någon form av nöje, en bowlinghall eller liknande, som det ofta finns i storstäderna.

Samuel Holmberg, 20 år, studerande, Fränsta

– Nu bor jag ju redan i Sveriges finaste by, men det första som slog mig när jag började skolan här i Ånge var att det var lite som att åka in i en rysk by. Det kändes grått och trist, så att sätta färg på kommunen över lag tycker jag man borde göra.