FHM: Så kan museer och nöjesparker öppna

– Det är ett datum som vi hoppas kan funka. Men fortsätter smittläget att ligga på den här höga nivån får vi förstås revidera det, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Folkhälsomyndigheten (FHM) har skickat ut en rad nya föreskrifter på remiss. TT har läst remissen om vilka regler som ska gälla för nöjesparker, djurparker, temaparker, museer och konsthallar.

De måste precis som butiker och gym nu räkna fram maxantal för besökare.

Reglerna tas fram för att hindra ökad smittspridning av covid-19 när många människor samlas på en begränsad yta. Risken för smitta ökar, även om det handlar om utomhusaktiviteter som att besöka Skansen, Kolmården eller Astrid Lindgrens värld.

För museer och konsthallar kommer maxantalet beräknas på samma sätt som för till exempel gym och butiker. Det vill säga att varje besökare ska ha minst 10 kvadratmeter att röra sig på, men det får maximalt vara 500 personer samtidigt i lokalen.

I nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande måste besökarna ha mer plats. Maxantalet beräknas där på minst 20 kvadratmeter. Det gäller både för inom- och utomhusaktiviteter på anläggningen.

I dag ses inte så kallade stadigvarande tivolinöjen som Gröna Lund och Liseberg som nöjesparker i lagens mening. Men regeringen har föreslagit att detta ska ändras, vilket gör att de inte längre kommer att omfattas av maxtaket på åtta personer.

FHM siktar på att detta ska kunna träda i kraft den 11 april, under förutsättning att det nationella epidemiologiska läget tillåter det.

– Smittläget måste alltid tas in i tänket. Vi fortsätter att följa det. Man kan inte bara gå på ett datum, även om vi förstår att de här verksamheterna behöver ett datum att rikta in sig på, säger Anders Tegnell.

För tivolin och liknande kommer särskilda regler för att undvika trängsel att införas. Det kan till exempel vara att sällskap ska kunna kliva i och ur åkattraktionen tillsammans, att sällskap ska kunna hålla ett avstånd på minst en meter i sidled, framåt och bakåt från andra sällskap i åkattraktioner och inte placeras mitt emot andra sällskap. Däremot föreslås inte krav på negativt covid-test, som Tivoli i Köpenhamn tänker göra.

Ledningarna för Gröna Lund och Liseberg är besvikna på förslagen från FHM.

"Det är för oss obegripligt att vi skulle få hårdare restriktioner än inomhusverksamheter. Vi förstår inte det rimliga i att butiker får ta in 1 per 10 kvadratmeter, medan nöjesparker som är utomhus måste förhålla sig till 1 per 20 kvadratmeter", skriver Gröna Lunds vd Magnus Widell i ett uttalande.

På fredagseftermiddagen ska Liseberg och Gröna Lund lämna en samordnad analys för att bemöta FHM:s resonemang.

Många av de här verksamheterna kan också ha teater, konserter eller liknande som en del av sin verksamhet. Det regleras av bestämmelserna om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och ändras inte. För just de aktiviteterna gäller alltså fortsatt max åtta deltagare.

Dessutom kan det finnas restauranger och butiker på området, som regleras av särskild lagstiftning.

Även för museer och konsthallar föreslås regler i detalj. Till exempel att begränsa antalet på guidade visningar till åtta personer, att åtgärder vidtas för att sprida ut besökares ankomsttid, att enbart ge tillträde till besökare som på förhand har reserverat plats eller köpt biljett och att åtgärder vidtas för att undvika att spontana folksamlingar uppstår.

Reglerna för hur verksamheter ska kunna bedrivas smittsäkert föreslås gälla från den 25 mars. Remissinstanserna får till den 15 mars på sig att lämna synpunkter.

Maria Davidsson/TT