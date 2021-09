Filmfesten i Sundsvall växer: "Underbart och lite mödosamt"

Den internationella filmfestivalen i Sundsvall inleds den 29 september efter att ha blivit uppskjuten från mars. Att invigningen sker första dagen med de lättade restriktionerna blev ett lyckokast.

– Vi tog beslutet om att köra fysiskt för bara några veckor. Sen hade vi lite tur med oss att regeringen kom med det här beskedet och att det blev just vår öppningsdag, säger Andreas Fock.

På schemat i år står 131 filmer från 39 olika länder.

– Vi växer för varje år och har fått tag på filmer vi inte fått tag på förut. Bland annat har vi fått en rad ganska tunga europeiska långfilmspremiärer, vilket känns kul.

I år har festivalen bland annat valt att fokusera på alternativ amerikansk film, där man visar 28 kortfilmer och två långfilmer.

– Man kan tycka att amerikansk film kanske får nog med utrymme. Men vi ville titta närmare på det efter det som hänt i landet de senaste åren, med kulmen i stormningen av Capitolium, säger Andreas Fock.

Bland de europeiska filmerna som visas nämner han bland annat "The year before the war" om upptakten till första världskriget och "Madly in life", en belgisk film om ett par som får barn och där pappans mamman samtidigt blir dement.

På det lokala planet visas bland annat Sverigepremiären av "Oh, it Hertz!", av den Sundsvallsbaserade filmskaparen Gunnar Hall Jensen. Filmen utforskar bland annat hur ljud påverkar oss i vardagen och vad de gör med våra känslor.

Vad är du mest nöjd med?

– Att det är så generellt hög nivå på på programmet. Jag är lite extra nöjd med vår "vykort från världen"-sektion där vi visar kortfilmer från hela världen. Vi har fått in extremt mycket anmälningar till just den.

Det kommer också vara möjligt att se filmerna helt digitalt. För hundra kronor kan man se alla filmer utom två på festivalen, via en typ av streamingtjänst.

Över 2 000 filmer har gåtts igenom totalt.

– Det har varit alldeles underbart, stundtals tidskrävande och lite mödosamt, säger Andreas Fock.

Filmfestivalen inleds på bio Drakstaden 29 september och avslutas den 3 oktober.