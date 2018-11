Ulrika Lönnå: "Jag tog cancerbeskedet ganska bra – det var värre för Kjell"

För många är hon mest känd som körledaren Kjell Lönnås hustru.

Men Ulrika är långt ifrån bara ett stöd för sin berömda make – hon är en minst sagt självständig kvinna som i högsta grad står på sina egna ben.

– Det finns kanske de som tycker att jag stått lite i skuggan av Kjell, men det är ett medvetet val från min sida. Musiken är hans liv – jag har min egen konst, säger hon.

Ulrika sticker inte under stol med att Kjell är väldigt beroende av henne.

– Jag följer med på alla hans resor – han vill inte åka utan mig, berättar hon.

När Ulrika drabbades av bröstcancer 2011 var det tuffast för Kjell.

– Själv tog jag beskedet ganska bra, men Kjell mådde jättedåligt. Han var betydligt mer orolig än vad jag var, säger Ulrika.

Proverna visade att det inte rörde sig om någon aggressiv cancersort.

Läkarna opererade bort en liten bit av bröstet, och Ulrika fick genomgå strålningsbehandling.

– Strålningen upplevde jag aldrig som särskilt jobbig, desto tuffare var det att äta antiöstrogenmedicin efteråt. Jag mådde jättedåligt av den, berättar Ulrika.

Det var meningen att hon skulle äta medicinen i fem år, men efter tre år fick Ulrika klartecken att sluta med medicinen.

Hon är djupt imponerad av vården på Sundsvalls sjukhus.

– Jag blev väldigt väl omhändertagen, säger Ulrika.

Hon är född i Stockholm och växte upp och gick i skolan i Saltsjö Duvnäs, ett villaområde i Nacka.

Att plugga var hon inte särskilt intresserad av – hon ville bara teckna.

– Det var väl ärftligt – en av mina morbröder var konstnär och professor på "Mejan" (Kungliga Konsthögskolan red. anm), och ytterligare en morbror var konstnär, berättar Ulrika.

Hennes pappa var ansvarig för svenska baptistsamfundet. 1960 fick han erbjudande att bli sekreterare för Europas baptistkyrkor, och familjen flyttade till London.

Ulrika kom in på Harrow School of Art, där hennes intresse för att arbeta med textil vaknade.

– Jag var egentligen helt inne på att jag skulle bli illustratör, men när vi skulle välja specialitet valde jag textil, och sedan var jag fast, berättar Ulrika.

Efter en termin hoppade Ulrika av – hon trivdes helt enkelt inte. I stället började hon studera vid Hammersmith College of Art and Building, med en baktanke att sedan söka in på Konstfack.

– Där hade jag en fantastisk lärare, Robert Addington, som jag har fortfarande har kontakt med, berättar Ulrika.

Det var vid ett besök hos Robert som hon i början av 2000-talet fick lidnersk knäpp, och blev passionerat intresserad av trädgårdsodling.

– Dessförinnan hade jag inte varit det minsta intresserad av att göra någonting i trädgården, men när jag satt och tittade ut över hans smala trädgård som gick ner mot Themsen och växthuset som stod mot planket kände jag plötsligt att så ville jag också ha det, berättar Ulrika.

I dag har hon ett stort växthus vid sommarhuset på Alnö, där hon bland annat odlar tomater, gurka och paprika.

– Stugan är mitt paradis på jorden – jag älskar att vara där och skulle gärna bo där året runt om jag kunde övertala Kjell till det, säger Ulrika.

Kjell träffade hon 1965 när han spelade på en visafton i Bromma.

Ulrika satt ganska långt bak i publiken, men Kjell lade märke till henne och kom fram till henne i pausen.

– Han frågade vad jag gjorde och om jag kunde sjunga, och jag berättade att jag sjöng i kyrkans ungdomskör, berättar Ulrika, som då pluggade på Konstfack.

Kjell skrev brev, men Ulrika svarade inte.

Men något litet frö lyckades han ändå så.

När julen närmade sig skickade Ulrika ett julkort till Kjell – varvid han åkte ner till Stockholm och sökte upp henne.

Och på den vägen är det. I juli 1966 förlovade de sig och den 30 december samma år gifte de sig i Bromma.

Ulrika gjorde sitt examensarbete för Medelpads Hemslöjd, där hon blivit lovad jobb som formgivare efter examen.

– Mitt arbete gjordes med utgångspunkt från Medelpadska fälltäcken som barnfiltar, åkpåsar och koltar vävda i rosengång (en speciell teknik), förklarar Ulrika.

– Till en början var hemslöjden inte särskilt intresserade av mitt projekt, men efter att jag vunnit andra pris i en stor hemslöjdstävling, tände de ansvariga på idén och började tillverka plädar efter mina mönster.

I samband med att Karin föddes 1968 slutade Ulrika på hemslöjden. Två år senare kom sonen Kristofer till världen, och vid det laget arbetade Ulrika som frilansande konstnär.

1970 hade hon sin första utställning på Sundsvalls museum, och därefter har hon ställt ut sin textilkonst runt om i Sverige och världen.

– Skapandet betyder väldigt mycket för mig, säger Ulrika.

Musiken spelar också en viktig roll i Ulrikas liv.

Hon sjunger i Sundsvalls kammarkör.

– Om bara några veckor är det dags för Julton, så nu tränar vi julsånger för fullt, säger hon.

Om Ulrika:

Namn: UIrika Lönnå.

Fyller: 75 år den 23 november.

Bor: I lägenhet i Haga och i hus på Alnö på somrarna.

Familj: Maken Kjell, barnen Karin och Kristofer och barnbarnen Simon, 22 och Elin, 15.

Intressen: "Musik, bild och trädgård. Och dessutom är jag intresserad av viner. Jag har gått grundkurs i vinkunskap och tänkte ett tag faktiskt utbilda mig till sommelier."

Om att fylla 75: "Jag har ingen noja över det. Det känns fantastiskt att man blivit så pass gammal."

Firar: På hemlig ort tillsammans med Kjell.

Favoritmat: Torskrygg.

Favoritdryck: Champagne, vatten och te.

Lyssnar på: Meditativ och nationalromantisk musik.

Favoritartister: Barbra Streisand, Marvin Gaye och Leonard Cohen, samt portugisisk fado.

Ser på tv: "Jag gillar 'Sveriges mästerkock', 'Fråga Lund' och 'Bytt är bytt'."

Läser: Jag är allätare, men läser gärna böcker som berör judarnas situation och förintelsen. Just nu läser jag Maciej Zarembas bok "Huset med de två tornen"."

Favoritresmål: Portugal.

Varvar ner: "Med promenader, speciellt när jag är på landet."

Hemlig last: "Jag är väldigt förtjust i mörk choklad och kola."

Favorittextilkonstnärer: Elisabet Hasselberg Olsson och den polska konstnären Magdalena Abakanovicz, som inspirerade mig till att söka praktik i Polen.