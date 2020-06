Fiskare oroas över torrläggning i Ljustorpsån – kritiserar vattenkraftbolaget Uniper: "Kan leda till fiskdöd"

Det har gjorts ett flertal satsningar på Ljustorpsån för att restaurera och återinföra andelen lax och öringyngel. Åtgärderna har lett till att fisken återkommit i ån, som är ett biflöde till Indalsälven.

Mats Englund är aktiv i Ljustorpsån fiskevårdsområde och har jobbat med frågan i över 20 år.

– Det är de värsta störningarna vi upplevt på många år. De handlar om att kraftbolaget gör snabba justeringar upp och ner med vatten vilket bitvis lett till torrläggningar, eller extremt låga nivåer, säger han.

Sportfiskarna, Sveriges Sportfiske- och fiskevårdsförbund, delar bilden och menar att ån påverkas negativt av dammar och vattenkraftverk i området.

"Ån har i det närmaste torrlagts, sannolikt under någon form av underhållsarbete av dammarna uppströms vid bolagets småskaliga vattenkraftverk", skriver man i ett pressmeddelande.

I närliggande Laxsjön ligger vattennivån samtidigt tre decimeter över det normala enligt rapporter från boende i området.

Vad kan det här leda till?

– Torrläggningen leder till fiskdöd. Det är tråkigt när vi jobbat för att restaurera ån, fiskarna dör ju när det blir så torrt, det funkar inte, säger Mats Englund.

Klas Lundgren är förvaltningschef på Miljö- och byggnadskontoret på kommunen.

– Kommunen har lagt mycket tid och resurser på att återskapa den här miljön som var innan flottningen började. Givetvis vill vi att det ska vara bra vattentillgång för ån med djur och växter, säger han.

På Uniper, vattenkraftbolaget som reglerar flödet kring Ljustorpsån, säger man sig ha noterat att vattenflödena varierat.

– När vi tittat på våra mätvärden, har vi samma bild. Det vi har gjort för att försöka förbättra situationen är att öka vattenflödet till laxsjön från 100 liter per sekund till 750 liter per sekund. På så sätt kan vi justera luckorna in till Rundbackens Kraftverk på ett litet annorlunda sätt, säger Torbjörn Tärnhuvud, VD på Unipers vattenkraft.

Är det ni som påverkar vattenflödet?

– Luckorna fungerar som det ska och är byggda att göra, sen lever vi efter de villkorstillstånd vi är tvungna att leva efter.

Uniper planerar också en större ombyggnation av dammluckorna.

– Hade dammluckan kunnat jobba med högre precision hade flödet kanske fungerat bättre, därför gör vi en större ombyggnation av dessa till hösten.