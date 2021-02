Fjärde raka för Tjomslands Tinder Lars

Det blev en favoritbetonad V64-omgång på Bergsåker under torsdagskvällen. Favoritseger blev det till exempel i ett kallblodslopp genom Öystein Tjomsland-tränade Tinder Lars och Jimmy Jonsson.

Ängsbrage försökte hålla emot från ledningen för Jan Ove Olsen, men fick ge sig för den utvändige favoriten inne på upploppet. Tinder Lars tog fjärde raka segern och tiden blev 1.27,0/1 640 meter.

Omgångens andra kallblodslopp såg Torpa Olea till ledningen för Hans Bergh och från den positionen var det ingen som på allvar kunde hota henne. Speciellt som hon vann på 1.24,8a/2 140 meter.

Favoritspelade Alfie kom aldrig riktigt nära trots en fin resa i andra ytter V64-omgången inleddes också med en favorit i form av Zooropa och Robert Dunder. Tog ledningen men fick lite småpress hela vägen av Sign Me Up Too. Trots det gled hon säkert undan utan att bottnas och segrade på 1.1.14,6a/2 640 meter.

Finsk seger blev det i nästa avdelning genom The Revenant och Iivari Nurminen som fick ett halvtufft lopp men visade sig starkast sista hundra och spurtade ner framförvarande Cristal Medallion och segrade på 1.15,4a/1 640 meter.

Trots att han satt en bit bak och det var dåligt tempo framme i täten så hade Google Sisu inga problem att spurta till seger i nästa avdelning för Jessika Sidbäck. Ledande Bill Gates hade inget att sätta emot när Google Sisu segrade på 1.16,2/2 160 meter.

Ingen överraskning i avslutningen heller där She’s Ready fick överta ledningen för Marie Hafstad Eriksson av Dollar Hornline, som kördes av Rikard Skoglund. Rikard fick sedan chansen inne på upploppet och Dollar Hornline utmanade men kom aldrig riktigt nära. För She’s Ready var det dessutom femte segern på de sex senaste starterna.

Enda förlusten kom inom V75 där hon dessutom fast så den formen går inte att klaga på.

MATS PERSSON