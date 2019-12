Flaggförbud och böter – nu riskerar Modo ytterligare straff: "Kollektiva bestraffningar är olyckliga"

Det var i samband med Modos hemmamatch som två tonåriga pojkar tände bengaler under matchintrot, en händelse som väldigt få uppmärksammade. Men kameror uppmärksammade händelsen och Modo Hockey agerade.

– De här killarna kunde identifieras direkt via våra kameror, säkerhetsansvarige bedömde att det var lämpligast att plocka ut dem i första paus, inte gå in under spelet, och de togs omhand av vakter och polis och blev anmälda och bortförda från arenan. Vi följde protokollet till punkt och pricka.

– Ser man till den klassning matchen hade och de säkerhetsrutiner som gäller för en sådan så har vi fullföljt alla säkerhetskrav, vi har inte brustit i något, men som arrangör är vi ändå ansvariga och därför får vi böter, säger Johan Widebro och fortsätter:

– Det som blir fel i det här, tycker jag, är att vi får ett kollektivt flaggförbud när vi identifierat individerna, de är lagförda och bortförda från arenan. Vi gjorde allt rätt.

Men pojkarnas agerande gjorde alltså att tävlingsnämnden dömde Modo Hockey både till böter och att de bestraffas med ett så kallat flaggförbud som gäller till den sista januari.

Men nu är Ö-viksklubben på tävlingsnämndens bord i ytterligare två ärenden, ärenden som kan leda till ytterligare bestraffningar i form av böter.

Enligt uppgifter till Sporten handlar det två anmälningar där en berör derbyt mot Björklöven och en gäller bortamatchen mot Karlskrona.

►Vid insläppet till matchen mot Björklöven var det så långa köer att polisen bedömde att det höll på att bli stökigt utanför arenan så de beordrade arrangörerna att selektera i visiteringen och inte visitera barn och äldre människor, såna som inte skulle utgöra hot för arrangemanget. Men kontrollanter från förbundet noterade det och anmälde Modo för att inte alla visiterades.

►Under samma derby släpptes personer ut till en så kallad inhägnad rökruta under periodpauserna och när de skulle in igen visiterades de inte. Även det noterade kontrollanten.

►Det står en varuautomat som står utanför Modo Sports Academy, träningsanläggningen på våning 4, en automat som normalt bara innehåller så kallade energy bars, men nu fanns det också 25 cl energidrycker att köpa i automaten, och enligt säkerhetsföreskrifterna får ej burkdricka säljas under högriskmatcher.

►Den andra anmälan handlar om Modo-supportrar som var på bortamatchen i Karlskrona och hade med sig flaggor. Det var inte tillåtet, men den incidenten kan Johan Widebro kommentera.

– Flaggförbudet i Karlskrona handlar helt enkelt om att vi inte tolkat att beslutet om flaggförbud även gäller vid bortamatcher. I beslutet står det att Modo åläggs flaggförbud, men det står inte om det är bara ståplats eller sittplats i Fjällräven Center, bortamatcher eller om det gäller en Modoit som går på en landskamp. Det finns ingen definiering av flaggförbudet.

– Vi jobbar stenhårt för att uppfylla alla krav som finns och vi förstår att säkerheten är viktig. Det som är svårt att förstå är att vi bestraffas när vi har klarat alla krav. Vi anser att kollektiva bestraffningar är olyckliga och skapar än mer oro.

Johan Widebro påpekar också att Modo Hockey har jobbat och fortsätter jobba för att få till en bra supporterkultur, ett jobb man gör tillsammans med supporterklubbarna Lumberjacks och Modo Tifo Support.

– Den senaste månaden har vi träffats tre gånger, vi har en gemensam agenda där vi utreder en möjlighet att ha en SLO (en supporterombudsman som ska vara länk mellan supportrana, föreningen och myndigheter).

– Och inför derbyt på lördag mot Björklöven åkte vi i tisdags upp till Umeå för att tillsammans med Lumberjacks, MTS och Björklöven diskutera hur det ska fungera på ståplats, vad vi får göra och inte göra och Björklöven har hjälpt oss att bygga två podium så vi ska kunna ha två klackledare, vi har fixat så att vi har tillgång till tre gånger så många toaletter jämfört med förut till bortastå och vi har fixat två kiosker till bortastå. Vår förhoppning är att förbättringarna och dialogen gör att vi får en ännu bättre stämning på lördag och i framtiden.

– Det är så vi vill jobba. Vi förstår att man måste bestraffa om det blir fel, men det proaktiva arbetet är vägen fram, avslutar Johan Widebro.