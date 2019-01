Nytt inbrott i Bredsand – omkring 40 drabbade förråd

På måndagen upptäcktes mängder av inbrott på Appelbergsvägen och Tallvägen i Bredsand.

– Det var jättemånga, närmare ett 40-tal förråd som drabbats av inbrott, säger Peder Jonsson, kommunikatör vid polisens regionledningscentral.

Nu ska ännu ett förråd ha haft påhälsning av tjuvar. Den här gången på Norrstigen.

– De har gått in via en förrådsdörr. Anmälaren såg att det var öppet, men ville inte kliva in och förstöra några spår. När polisen kom dit kunde de konstatera att ingenting saknades, säger Peder Jonsson.

I nuläget har polisen inte någon misstänkt person för brottet som rubriceras som försök till stöld.

Det är oklart om det finns något samband mellan inbrotten.