Fler fast i tyngre drogmissbruk i Timrå – socialtjänsten: "Ofta kommer vi in alldeles för sent"

Det är svårt att säga exakt hur utbrett droganvändandet är hos barn och unga i Sundsvall och Timrå.

Socialtjänsten i Timrå kan konstatera en kraftig ökning av antalet orosanmälningar för barn upp till 18 år sedan år 2008. De kan innefatta både drogproblematik som missbruk eller andra sociala problem.

De senaste tre åren har orosanmälningarna ökat från 794 stycken år 2018, till 1 024 anmälningar år 2020. Om utvecklingen fortsätter som den hittills gjort i år kommer det att bli en ytterligare ökning till över 1 300 fall, enligt statistik från socialtjänsten i Timrå.

– Vi ser ju en tydlig tendens där. Vi ser också en tydlig ökning av problematik för barn och ungdomar som hamnar i tyngre missbruk, säger Johan Vikström, enhetschef vid socialtjänsten i Timrå.

Det är framförallt i de lägre åldrarna som missbruket ökar, enligt statistiken.

– Det är inte alls samma tendens till ökning bland vuxna personer, säger Johan Vikström.

Enligt honom är det relativt vanligt att socialtjänsten får kännedom om drogproblematik när en person redan är inne i ett missbruk sedan en tid.

– Tyvärr kommer vi in alldeles för sent många gånger, helt enkelt för att vi inte känt till missbruket. När vi väl kommer kan personen vara i väldigt dåligt skick. Kommer vi in tidigt så kan vi hjälpa den stora majoriteten. Ju tidigare vi kommer in ju bättre går det ofta, säger Johan Vikström.

Vad beror det på?

– Det kan vara ärenden där familjen inte har velat släppa in oss. Man vill hålla det inom familjen i stället för att ta den hjälp man får. Det kan vara stigmatiserande att en person inom familjen tar droger.

När en person fyllt 18 år har föräldrarna inte längre rätt att veta hur behandlingen går. Sekretessen kan dock lyftas om personen ifråga går med på det.

– Om vi har ett aktuellt ärende med en 17-åring som kommer fortsätta vara aktuell så tar vi in både en vuxen- och barnhandläggare som går dubbelt en period för att det ska ske en överlämning och kompetensöverföring. Vi måste vara flexibla och möta upp dessa.

– Sen kanske föräldrarna kan uppfatta det som att vi gör mindre, på grund av att de inte får veta vad vi gör, fortsätter Johan Vikström.

Hos polisen ser man också en ökad drogliberalisering bland ungdomar.

– Det är svårt att svara på hur användningen ser ut i stort, men förmodligen finns det ett stort mörkertal som inte kommer till vår kännedom. Det bottnar till viss del i drogliberalisering, att man har ett ändrat synsätt i att det inte är så farligt, säger Anne-Lie Berggren, gruppchef vid polisen.

Ungdomsgruppen inom polisen jobbar med uppsökande verksamhet bland barn och ungdomar upp till 18 år.

– Vårt uppdrag är att vara närvarande där ungdomar är, att lyssna och finnas där, säger Anne-Lie Berggren.

Bland de droger som ofta påträffas bland ungdomar upp till 18 år nämns främst hasch, men även amfetamin, LSD och Tramadol (narkotikaklassat läkemedel, reds. anm).

Hur ofta träffar ni inom polisen påverkade ungdomar?

– Vi möter påverkade personer varje vecka. När det gäller ungdomar varierar det, men det kommer in ärenden med jämna mellanrum som vi utreder vidare så vi vet att det förekommer droganvändning bland ungdomar både i Sundsvall och Timrå.

Vad har du för tips till oroliga föräldrar?

– Det är bra att hålla utkik om personen byter umgänge, har ett större pengabehov, får sämre studieresultat, humörsvängningar, förändrade sömnvanor, säger Anne-Lie Berggren.