Flera av USA:s största medier eniga – Joe Biden har vunnit valet

Joe Biden, demokratisk vicepresident under Barack Obama 2009-2017 ser alltså ut att bli USA:s sjätte president från och med 20 januari 2021.

Och USA får därmed sin första kvinnliga vicepresident, Kamala Harris, som efterträder nuvarande vicepresident Mike Pence.

Beskedet kommer först på lördagen, fyra dagar efter det mycket jämna presidentvalet, där antalet röster nationellt inte har någon betydelse, men där antalet röster per delstat kan avgöra allt.

I USA väljer man inte direkt vem som ska vara president, i stället är det framröstade elektorer som formellt väljer president när det så kallade elektorskollegiet samlas. De är 538 till antalet – den som har 270 elektorer eller fler på sin sida blir alltså president. Antalet elektorer varje delstat har avspeglar ungefär deras folkmängd där folkrikaste staten Kalifornien har hela 55 elektorer medan glest befolkade Alaska har tre.

Det finns ingen formell valmyndighet som samlar statistik och utropar segrare, all röstsammanräkning sköts av delstaterna själva, vem som vinner och förlorar utropas av de stora amerikanska nyhetsmedierna då de bedömer att en kandidat har ett visst procentuellt försprång som – omräkning eller inte – bedöms ointagligt.

Under lördagen har därför alla blickar varit riktade mot de delstater där marginalerna varit små, främst av dem Pennsylvania där antalet elektorsröster kunde föra Biden till Vita huset direkt.

Även i Georgia, Arizona och Nevada har Biden när detta skrivs en kort stund efter tillkännagivandet ett litet försprång medan elektorsrösterna i Alaska och North Carolina ser ut att gå till sittande president Donald Trump.

Men de kan nu inte rå på försprånget Joseph Robinette Biden Jr tycks ha.

Allt hänger nu på om president Trump och hans anhängare – här tycks det republikanska partiet vara splittrat – ska acceptera resultatet eller kräva omräkningar i de delstater där röstetalet varit särskilt jämnt.

Under den senaste tiden har president Trump framfört åsikter om att valet inte gått rätt till i de delstater där han legat under, men hittills har hans juridiska medhjälpare inte nått någon märkbar framgång att via domstol kullkasta rösträkning eller valresultat.

Accepterar Donald Trump det resultat medierna nu tycks eniga om, så kommer han att kontakta Joe Biden för att gratulera, därefter hålla ett tal där han erkänner sig besegrad. På samma sätt kommer vicepresidenten att göra – kontakta sin efterträdare och därefter hålla ett tal.

Det kräver förstås att Donald Trump godtar resultatet – vilket han inte ser ut att göra åtminstone när detta skrivs. År 2000 avgjordes valet först av USA:s högsta domstol som i en sedan dess mycket omdebatterad dom med röstsiffrorna 5-4 i praktiken gav valsegern åt George W Bush och inte åt demokraternas kandidat Al Gore.

När det sedan gäller valet till USA:s senat och representanthus väntas valet till senaten med dess 100 senatorer bli jämnt och kan avgöras av de omval som enligt delstaten Georgias lagar måste ske vid jämnt valresultat. Blir det efter det valet 50-50 kommer vicepresidenten – som ser ut att bli Kamala Harris, USA:s första kvinnliga vicepresident – att med utslagsröst fälla avgörandet i omröstningar.

Representanthuset har sedan valnatten sett ut att domineras av demokraterna.