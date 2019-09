Flera Bergsåkersegrar på Östersundstravet: "Så grym att man blir varm i hjärtat"

ÖSTERSUND. Per Linderoth inledde tävlingskvällen på Östersundstravet med New Direction som efter en offensiv styrning satt tidigt i ledningen och sedan hade allt under kontroll på 1.16,1/2 160 meter.

– Vi kom iväg rätt så bra och när värsta konkurrenten var borta var det bara att prova för ledningen, sade Per som fick lite plåster på såren efter förra starten, då han inte körde själv.

– Jag kan inte sluta tänka på det som hände förra veckan när hon hoppade i ledningen i ett lopp med 50 000 kronor i första pris, förklarade Per.

Kriteriefyran Kalmar vann sedan från dubbla tillägg för Mikael M Andersson efter en varvslång duell mot ledande Gorm. Segertiden blev 1.27,8/2 180 meter via 1.25,1 sista tusen för talangen som tränas av Stefan S Persson.

– Det är en så grym häst att man blir alldeles varm i hjärtat när man kör honom, sade Mikael.

– Han har inte gjort ett enda fel sedan han kördes in. Enda plumpen kom i Kriteriet, men han gjorde ett fantastiskt lopp då med, fortsatte han.

På V64 inledde Daniel Wäjersten med Majet Af Djupmyra som svarade för en topprestation utvändigt om ledande favoriten Vincent Zaz. Segertiden blev 1.14,1/2 140 meter.

– Jag är nästan i chock, sade Daniel.

– Hon har inte visat något i träningen och jag lågt även på förhand, fortsatte han.

Rikard Skoglund avslutade för sin del kvällen med egentränade Picasso Tribut som vann direkt i årsdebuten i ny regi. Segertiden blev 1.17,1/2.

– Det var framförallt att han höll sig i skinnet, pengarna var oviktiga, sade Rikard.

– Han har varit på Solvalla och har haft lite problem. Det är mycket jobb kvar men det finns i alla fall ett embryo till något, menade Rikard om hästen som är uppfödd av Patrik Bergström i Brunflo.

Mats Persson