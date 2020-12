Flera coronafall i sonens klass – förälder vädjar om skolstängning: "Måste göra något drastiskt"

Under onsdagen mottog sonen sitt provresultat efter att ha testat sig för covid-19. Det var positivt, precis som för flera andra i klassen.

Enligt sonen ska sju av klassens 27 elever vara smittade.

– Inget har kommit ut till oss föräldrar. Det är sonen som pratat med sina klasskompisar och fått veta detta, säger mamman.

Nu hoppas mamman att skolan ska agera.

– Med en så stor smittspridning måste man göra någonting drastiskt, säger hon.

Under en pressträff på torsdagen meddelade statsminister Stefan Löfvén (S) att man nu rekommenderar gymnasieskolor att övergå helt till fjärr- och distansutbildning med anledning av coronapandemin.

Mamman hoppas nu på ett liknande beslut för högstadieelever.

– Det mesta borde gå att driva på distans, och det borde man ha rustat för redan i våras. Man har haft tid. Jag förstår att det är svårt med tonåringar och förhållningsregler när det handlar om rekommendationer. Allt är frivilligt.

Ulrika Karlsson är rektor på Nivrenaskolan och känner inte till att smittspridningen bland niondeklassare på skolan skulle vara så utspridd.

– Det finns smitta bekräftad på skolan, men jag har inte haft kontakt med sju elever som skulle vara smittade, säger hon.

Hon understryker vikten av att föräldrar tar kontakt med skolan om man fått smittan bekräftad via test.

– När jag får veta att smitta bekräftats skickar jag mejl till de klasser som är berörda och de lärare som undervisar. Men om inte föräldrar anmäler, och jag inte får veta om det, så är det ju jättesvårt, säger hon.

Hon menar att man på Nivrenaskolan är noga med att följa alla riktlinjer.

– Vi har köpt in ny desinfektion, vi är noga med att sprita ytor, vi sprider ut elever, vi har satt upp affischer som ska påminna om handhygien, men det är inte jätteenkelt när det handlar om ungdomar.

Riksdagen har fattat beslut om en lag som gör det möjligt för en huvudman att stänga en skola, bland annat efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning.

Kan detta vara aktuellt?

– Det måste huvudman besluta, men jag ska rådgöra med verksamhetschefen. Om jag får veta att sju elever i samma klass faktiskt blivit sjuka så sker en sådan process i samråd med smittskydd. Samtidigt vill ju Folkhälsomyndigheten att vi har grundskolor öppna för att konsekvenserna av att stänga blir värre. Jag behöver kolla upp det, säger Ulrika Karlsson.

Även skoldirektör Urban Åström påpekar att de följer alla riktlinjer som de ska.

Men du känner till att det är många fall på Nivrena just nu?

– Jag vet att det har varit många på just Nivrena men jag har ingen exakt bild just nu, det är väldigt hektiskt läge just nu, säger han.

Finns det någon dialog med smittskyddet om att vidta åtgärder som stängning av Nivrenaskolan?

– Vi har inte haft kontakt med smittskyddet kring Nivrenaskolan. Däremot finns det en handlingsplan på hur skolan ska agera i den situation vi är just nu.

Hur ser du på att oroliga föräldrar vädjar om en stängning på skolan?

– Många har hört av sig, det finns väldigt många föräldrar som är oroliga och har vädjat om en stängning, inte bara på Nivrena. Vårt uppdrag är att bedriva undervisning, vilket vi kommer att göra. Det är inte bara på Nivrena det finns konstaterade fall, de är överallt i vårt samhälle. Just nu har jag kännedom om fall på drygt hälften av alla våra skolor.

På fredagen kom beskedet från Sundsvalls kommun att grundskolorna uppmanas ge sina elever hemuppgifter, eller skifta till distansutbildning, dagarna före och efter jullovet.

Smittskyddsläkaren Hans Boman har inte nåtts av några uppgifter om utbredd covidsmitta på Nivrenaskolan.

Om det skulle vara så att sju av eleverna i klassen är smittade menar han inte betyder att man behöver ta till några drastiska åtgärder.

– Det viktiga är att man stannar hemma om man är sjuk och följer de allmänna råden, naturligtvis, säger Hans Boman.

Finns det någon anledning att stänga skolan eller sätta klassen i karantän?

– Nej, absolut inte. Det gör vi normalt inte när det gäller grundskolorna, säger Hans Boman.

Han konstaterar att det finns inga gränser på antal elever eller en procentsiffra på hur många som kan vara smittade innan några andra åtgärder ska vidtas.

Om man har fått bekräftat att man är smittad och kan ha utsatt andra för smittan så ska man, enligt Hans Boman, meddela det till skolan.

– Om någon elev blivit sjuk då bör familjen kontakta skolan och informera om det. Skolan kan ju så klart inte yppa några uppgifter om enskilda personer om man inte har ett medgivande till det. Det de kan säga är att vi vet att det finns smitta i den här miljön och alla bör vara uppmärksamma på symptom, säger Hans Boman.