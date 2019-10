Flera förändringar att vänta i Timrå inför mötet med Vita Hästen: "Mycket troligt"

Matchen

Timrå IK–HC Vita Hästen, Hockeyallsvenskan.

NHK Arena, söndag 27 oktober, 15.00.

Läget i laget

Frölundalånen Linus Nässén och Oliwer Fjellström är inte tillgängliga sedan tidigare.

I övrigt finns alla spelare tillgängliga.

- Vi får se hur vi formerar laget, men det är mycket troligt att vi kommer göra några förändringar, säger Fredrik Andersson.

Tränarsnack

Fredrik Andersson, Timrå IK.

– Vi måste vårda pucken bättre, mot Kristianstad ger vi dem pucken genom dåligt passningsspel och vi får också många spelvändningar emot oss. När vi flyttar pucken bra och ligger på rätt ytor, då ser vi att chanserna kommer. Vi måste ta ansvar över pucken och vårda den rätt, det är absolut nyckeln för att få i gång passningsspelet.

Notera att ...

... Sebastian Hartmann tilldelades matchstraff efter slutsignalen mot Kristianstads IF på fredagskvällen, men då det var av den enklare graden, det vill säga "game misconduct", så innebär det ingen avstängning för Timråforwarden.

... Timrå IK har förlorat två raka matcher i Hockeyallsvenskan – borta mot Björklöven på onsdagen och hemma mot Kristianstad på fredagskvällen.

... Förutom mötet mellan Timrå och Vita Hästen spelas ytterligare sex hockeyallsvenska matcher under söndagen, Tingsryd–Kristianstad, BIK Karlskoga–Almtuna IS, AIK–Västerås IK, Mora IK–Södertälje SK, Västerviks IK–Modo Hockey, IF Björklöven–Karlskrona HK.

... Vita Hästen ligger på en elfteplats i tabellen, och kommer till NHK Arena med två raka förluster; en övertidsförlust bort mot Almtuna och en hemmaförlust mot Västerås.

Så följer du matchen

Se den på plats eller på tv via C More, annars kan du följa den via vår liverapportering på ST.nu.