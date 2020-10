Flera föreningar i Sundsvall får coronapengar av kommunen – här är hela listan: "Hemskt välkomna pengar"

I juni fattade den politiska majoriteten med S, V och C ett beslut om att ge föreningslivet ett extra ekonomiskt stöd.

"Vi ser att delar av föreningslivet har drabbats ekonomiskt på grund av pandemin, därför väljer vi att avsätta en miljon kronor i krisstöd som föreningar kan söka", skrev kultur- och fritidsnämndens ordförande Niklas Evaldsson (V) i ett pressmeddelande.

Kommunen ger föreningarna möjlighet att söka vid tre tillfällen.

– Vi har delat in det i tre perioder. De bidrag vi fattat beslut om handlar om våren och snart ska ansökningarna in för juli till september. Resterande del av året tar vi efter årsskiftet, säger Eva-Lisa Järvinen, chef på Föreningsbyrån som handlägger bidragen.

Totalt har tolv föreningar fått ett beviljat stöd.

Mest pengar fick Kovlands IF och Kovlands Ishockeyförening med 100 000 kronor vardera före Selångers Fotbollsklubb på 90 000 kronor samt Cruisers Sundsvall med 80 000 kronor.

– Det är hemskt välkomna pengar och det känns jättebra. På grund av coronasituationen har vi fått ställa in våra tre planerade dansarrangemang under året, säger Ronny Andersson, ordförande i Cruisers Sundsvall.

Föreningen tog över nyttjanderätten till Matfors Folkets park 2012.

– Vi har lagt mycket tid och pengar i att rusta upp anläggningen. Så att vi får pengar från kommunen kommer att gynna själva parken, säger han.

Hur mycket har ni förlorat under den här tiden?

–Det handlar om ett par hundra tusen kronor. Nu har det lokala näringslivet ställt upp, men även företag från Gävle har hjälpt till och ska lägga om ett tak på en utbyggnad.

Vi prioriterar bland annat föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet, utjämnar sociala skillnader i levnadsvillkor eller har verksamhet på landsbygden.

Det är många föreningar som är i samma situation som sökt hjälp av kommunen.

– Det har varit ett stort söktryck och vi fick in ansökningar från ett 20-tal föreningar till ett belopp på ungefär två miljoner kronor. Det visar att det finns ett stort behov. Många föreningar står med dyra anläggningar och de har fått ställa in arrangemang under coronapandemin vilket lett till förlorade intäkter. Vi uppmanar föreningarna att söka de här pengarna, säger Eva-Lisa Järvinen.

Hur har ni gått till väga när ni valt ut vem som ska få bidraget?

– Vi följer de direktiv som satts upp av kultur- och fritidsnämnden och kommunfullmäktige. Vi prioriterar bland annat föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet, utjämnar sociala skillnader i levnadsvillkor eller har verksamhet på landsbygden.

Förutom det extra stödet på en miljon kronor kommer ytterligare en halv miljon att skjutas till bidragspotten.

– Det finansierar vi med pengar som skulle ha använts till arrangemang eller utvecklingsprojekt och de har ställts in på grund av pandemin. Det handlar om ett överskott som finns i nämnden som vi omfördelar, säger Eva-Lisa Järvinen.

Listan: Här är föreningarna som får coronapengar från kommunen:

► Judo Sundsvall, 30 000 kronor.

► Sundsvalls konstförening, 15 000.

► Stöde Form Ideell förening, 10 000.

► Kovlands IF, 100 000.

► Cruisers Sundsvall, 80 000.

► Alnö Hembygdsgård, 10 000.

► Selånger Hembygdsförening, 10 000.

► SHRA Sundsvall, 60 000.

► Selångers Fotbollsklubb, 90 000.

► Bergsåkers Pensionärers Biljardförening, 7 500.

► Kovlands Ishockeyförening, 100 000.

► Sundsvall Tennisklubb, 15 000.