Flera skador och frågetecken i Timrå IK inför nya länsderbyt: "Några tveksamma"

Läget i laget

Marcus Hardegård (axel) är borta sedan tidigare och rehabiliteringstränar, Léon Lerebäck missar också matchen. Samtidigt är det frågetecken för Jonathan Dahlén som inte tränat under veckan på grund av skadekänning. Christoffer Jansson och Emil Berglund fanns med på isen under torsdagen, men har också haft skavanker och beslut om spel tas på matchdagen. "vi har några som är tveksamma så vi får se vilket lag vi ställer på benen", säger Fredrik Andersson. Juniorerna William Eckmyhl, Filip Sjöberg och Fabian Alm Westling har tränat med A-laget under veckan och är aktuella för spel om det blir återbud från någon av spelarna haft problem på förhand. Beslut om vilken målvakt som ska spela tas efter värmningen under fredagen.

Tränarsnack

Fredrik Andersson, huvudtränare Timrå IK, som återvänder till sin moderklubb KB65:s hemmahall:

– Det blir kul att spela där, men egentligen är det ju som vilken träningsmatch som helst, säger Andersson och fortsätter:

– Segern senast mot Modo var viktig för oss. Jag ska inte säga att jag blivit orolig, men man vill ju se att vi klarar av att spela under 60 minuter. Vi startade ju bra i alla tre matcher i SCA-cupen, men vi hade svårt att hålla ihop spelet framför allt under andra perioderna. Det blir en annan typ av hockey då och jag är mest intresserad av att se att vi klarar av att spela bättre i just andra perioden den här matchen också. Jag vill att vi startar aggressivt även i fortsättningen, det är jättebra, men att sedan kunna fullfölja det och vara konsekvent det är det viktigaste.

Notera att ...

... Förre Modo-spelaren Tim Wahlgren klev fram senast och satte tre mål mot sitt gamla lag. Timrå IK-ledningen tyckte att formationen med Wahlgren, Sebastian Hartmann och Sebastian Ohlsson hittade kemi då. "Ja, och vi kommer att fortsätta låta dem spela tillsammans den här matchen också", säger Fredrik Andersson.

... Säsongens första länsderby mellan Timrå IK och Modo slutade med 6–2-seger för Timrå IK i SCA-cupen i lördags.

... Två försäsongsmatcher återstår för Timrå IK innan seriepremiären mot Vita Hästen 20 september. Det handlar om fredagens match mot Modo och sedan genrepet mot Björklöven i NHK Arena nästa fredag. För Modo blir matchen mot Timrå genrepet inför seriestarten.

Så följer du matchen

Via vår liverapport på st.nu eller så kan du följa den via Modo Hockeys livesändning på deras hemsida.