Folkfest, bråk och målkalas när Matfors tog hem "El Fantastico": "Lagen som vi möter i höst ska vara duktiga om de ska slå oss"

Det var många som hade tagit sig till Thulevallen för att bevittna derbyt, i det till början fina vädret. Men solen försvann bakom molnen och regnet började falla ner. Det påverkade inte publiken, det var tydligt att de var där för att se på fotboll, oavsett väder.

Lucksta inledde bäst och skapade fram flera målchanser i inledningen av den första halvleken. Men sedan kom hemmalaget in i matchen och efter ungefär 30 spelade minuter fick hemmalaget utdelning med att göra både 1-1 och 2-1, inom loppet av tio minuter. Båda målen signerade av Sebastian Koivisto Persson, som blev korad till matchens bästa spelare tillsammans med Luckstas Samuel Keflit Tewelde.

Efter halvtidsvilan kom Matfors ut och visade på mer vilja och hunger vilket resulterade i ett 3-1 mål av Filip Andersson Roos, tidigt i den andra halvleken. Lucksta ångade på och tryckte upp flera spelare på offensiv planhalva för att sätta dit ett reduceringsmål. Men efter en tilltrasslad situation kunde hemmalaget få tag i bollen och satte igång en snabb kontring via Filip Andersson Roos som sprang längs högersidan, han tittade upp, sköt och fick på en drömträff som hittade in bakom Luckstas målvakt Axel Engren.

Bortalaget gav inte upp, utan försökte gång på gång att hitta ett reduceringsmål. I den 85 matchminuten drev Jimmie Nordberg upp bollen, dribblade förbi några spelare och skruvade mycket fint in bollen i den bortre stolpen. 4-2 och nu blev det helt plötsligt match igen, trots bara ungefär fem minuter kvar.

Men efter 90 spelade minuter på Thulevallen hettade det till rejält under tilläggstiden. Lucksta var på väg framåt när Mario Berlin fullföljde en löpning och brakade ihop med en Luckstaspelare. Efteråt uppstod bråk och Luckstas Mohamadou Sumareh markerade då genom att sätta sin panna mot Mario Berlin.

Mario Berlin fick en varning.

Mohamadou Sumareh? Rött kort.

Efter matchen är tvåmålsskyttarna Sebastian Koivisto Persson och Filip Andersson Roos riktigt nöjda med derbysegern.

– Helt jävla underbart, så skönt och en jättestor lättnad. Revanschlusten var stor, säger Sebastian Koivisto Persson.

Ni går till halvtidsvila med en 2-1 ledning, när ni kommer ut känns ni ännu hetare, hur kommer det sig?

– Vi snackade om grunderna som vi har tränat på. Vi fick ett bra flyt och fortsatte på det spåret. Sakta men säkert biter vi in oss i matchen, säger Sebastian Koivisto Persson.

Filip Andersson Roos förklarar det tydligt.

– Vi gick tillbaka till fjolårets spel, lite tråkigare men klart effektivare spel. Kortfattat innebär det att vi gått tillbaka till våra grunder, att vi först och främst tänker på försvarsspelet, säger han.

Matfors tränare Andreas Jonsson är nöjd över derbysegern och förklarar att Lucksta var bättre i första halvlek.

– Vår andra halvlek är fantastiskt bra, vi skruvade på att få kontroll på deras centrala mittfält. Samt att utnyttja omställningarna framåt. Vi är tillbaka till att vi är ett jobbigt lag att möta, säger han.

Hur starka är ni nu?

– Full trupp, inga skador, två segrar i ryggen, ja lagen som vi möter i höst ska vara duktiga om de ska slå oss, säger Andreas Jonsson.

Matfors IF möter Sollefteå GIF FF på bortaplan nästa söndag klockan 14.00. Samtidigt tar Lucksta IF emot Björna IF på lördag klockan 14.00 på Sörforsvallen.

– Vi ska bara kötta på och spela som vi gjort de senaste två matcherna så kommer tre poäng att rulla in på kontot, avslutar Sebastian Koivisto Persson.

Matchfakta:

Div 3 Mellersta Norrland, herr 2021

Matfors IF – Lucksta IF 4–2 (2–1)

Mål: 0–1 (12) Samuel Keflit Tewelde, 1–1 (34) Sebastian Koivisto Persson, 2-1 (42) Sebastian Koivisto Persson, 3–1 (51) Filip Andersson Roos, 4–1 (72) Filip Andersson Roos, 4–2 (85) Jimmie Nordberg.

Varningar

Matfors IF : Mario Berlin

Lucksta IF: Nebil Beyan

Utvisningar

Lucksta IF: Mohamadou Sumareh

Domare: Roland Adelsson

Publiksiffra: 397