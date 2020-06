Föreningslivet i Sundsvall får extra stöd – nu finns pengar att söka

"Vi ser att delar av föreningslivet har drabbats ekonomiskt på grund av pandemin, därför väljer vi att avsätta en miljon kronor i krisstöd som föreningar kan söka", säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Niklas Evaldsson (V) i ett pressmeddelande.

Extrastödet kan sökas löpande under hela året. Nämnden meddelar också att verksamhetsstöd och aktivitetsstöd kommer att beräknas på den verksamhet föreningarna hade under 2019. De ska alltså inte påverkas negativt av att aktiviteter kan ha behövt ställas in under 2020.