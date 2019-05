Företagare ger rekordbetyg till Timrå i ny undersökning: "På väg att nå Norrlands bästa företagsklimat"

På tisdagen presenterade intresseorganisationen Svenskt näringsliv resultatet från sin årliga enkät om företagsklimatet i länet. Och Timrå fortsätter att vara bäst i klassen.

När egna företagare nu ger sin syn är det sammanfattande omdömet 4,5 på en skala av 6, vilket är den högsta siffran som noterats för kommunen i mätningens 17-åriga historia.

Anna Hedensjö Johansson, regionchef på Svenskt näringsliv i Västernorrland, framhåller att det är en ökning från ett redan starkt utgångsläge (+0,33 jämfört med förra året).

– Jag blev lite överraskad på ett positivt sätt. De gasar på ännu mer och det märks att det har satt sig i kulturen, det är en företagsvänlig kommun, säger hon.

Företagare i Sundsvall ger ett likvärdigt betyg som under 2018 på merparten av frågorna, där närmare hälften hamnar under vad som beskrivs som en "godtagbar" nivå och merparten är under Sverigesnittet. Samtidigt upplevs förbättringar vad gäller dialog med kommunledningen och på upphandlingsområdet.

Också i Ånge ligger det sammanfattande omdömet närmaste kvar på samma nivå som tidigare – 3.

– Det märks en skillnad i hur företagen upplever dialogen med kommunledningen, vilket är en jättebra grund att fortsätta ifrån, säger Anna Hedensjö Johansson som också pekar på att företagare i mindre utsträckning upplever att kommunen konkurrerar med det privata näringslivet.

FAKTA: Om undersökningen

► Betyg sätts på en skala mellan 1 = dåligt och 6 = utmärkt. Positiv andel är betyg 4 (bra) eller högre. 3 är godtagbart.

► 820 företagare i Västernorrland har svarat genom webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer

► Svarsfrekvensen ligger på 52 procent

► Undersökningen är genomförd av Demoskop under januari-mars i år