Förlust direkt – men GIF-tränaren ser ljuspunkter: "Klart godkända debutanter och en talang med fantastisk spetskvalitet"

Anton Eriksson bildade mittbackspar med Alexander Blomqvist. Johan Andersson dundrade fram längs högerkanten och Pontus Silfwer styrde det centrala mittfältet tillsammans med Juanjo Ciércoles.

Ett nyförvärv från Umeå, ett från Djurgården och en återvändare från Norge.

– Det är härligt att vara igång. Första halvlek är bra, vi gör mycket saker som vi har pratat om på ett bra sätt. Med våra positioner, hur vi löser deras press och hur vi skapar lägen. Med mer kvalitet hade vi kunnat skapa fler farliga lägen. Vi tappar boll – men vi får ihop laget snabbt, säger GIF-tränaren Henrik Åhnstrand.

Vad säger du om debutanterna?

– Anton Eriksson kommer in och visar sin kvalitet. Han är fin med bollen och skolad i försvarsspelet och bildar ett bra mittbackspar med Alex.

– Johan Andersson vill vi få ut mycket av offensivt samtidgit som han måste kunna försvara. Han hade lite lite tur några gånger där han slappnar av i försvarsspelet.

– Pontus Silfwer har kommit in och bidragit med otroligt mycket energi på träningarna. Det gör han i dag också, han vill ta ansvar och kommer ta mycket ansvar. Han kommer att bli viktig för oss, men tappar lite för mycket boll ibland. Det är tre klart godkända debutanter, säger Åhnstrand.

GIF inledde klart bäst, men när Alex Purver dundrade in 0–1 kom gästerna från Jämtland in i matchen.

Pontus Silfwer kvitterade sekunderna före paus när han förvaltade returen efter en Dennis Olsson-hörna.

I paus bytte ÖFK ut sju spelare och tog successivt över.

– I andra halvlek byter de in erfarenhet som vi inte har, men vi måste kasta ut de unga spelarna på djupt vatten för att se vilka som kan simma, säger Henke Åhnstrand.

Jordan Attah Kadiri gav de allsvenska gästerna ledningen och Frank Arhin satte matchavgörande 1–3.

De målen såg nye Anton Eriksson från sidan eftersom han tvingades kliva av minuterna innan.

– Det är ingen fara, det är lugnt. Jag behövde bara sträcka ut lite. Det var "bara" lite trött och lite kramp. Det är jäkligt surt att förlora, även om det är träningsmatch. Det suger. Men jag tycker ändå att vi gör en bra första halvlek. Första 35 kontrollerar vi bra, sedan tar de över mer och mer, säger han.

Alexander Blomqvist klev först av, sedan in igen när kollegan Eriksson utgick. Efter det fick Alex lämna för gott till förmån för den yngste GIF-debutanten, den nyblivne 16-åringen Johan Bengtsson.

– Det var roligt, det är alltid kul att få spela fotboll, säger P16-landslagsmannen som inte ens hunnit med en träning med A-laget.

– Jag gick direkt in i match, säger han med ett leende.

Hur var det?

– Det kändes bra, jag fick jaga ganska mycket. Det var väl instruktionerna jag fick, säger Bengtsson som tillsammans med Oskar Wallin och Hugo Bergman fyllde upp truppen.

– Vi var med som back ups. Det var en bonus att få spela.

Bengtsson, som är bofast i det svenska P16-landslaget, har varit och tränat med Leeds. Och där blir det snart ett återbesök.

– Jag ska tillbaka dit en vecka i februari. Det var extremt roligt och lärorikt och det är en helt annan kultur än i Sverige. Det är mer fart. Det enda jag vet är att jag ska dit igen, sedan får vi veta mer vad det blir, säger det Essviksfostrade GIF-löftet.

Vad säger du om Johan Bengtsson?

– Det är roligt att se honom. Han har fantastisk spetskvalitet, säger Henrik Åhnstrand.

Matchen

GIF Sundsvall–Östersunds FK 1–3 (1–1)

Mål: 0–1 (28) Alex Purver, 1–1 (45+1) Pontus Silfwer, 1–2 (70) Jordan Attah Kadiri, 1–3 (74) Frank Arhin.

Varningar, ÖFK: Isak Ssewankambo, Malcolm Stolt.

Domare: Rambud Beigi.

Publik: 822.

Så spelade GIF

Startelvan (4–2–3–1): Lloyd Saxton – Johan Andersson (ut, 62), Anton Eriksson (ut, 67), Alexander Blomqvist (ut, 62, in 67, ut, 78), Dennis Olsson – Juanjo Ciércoles (ut, 62), Pontus Silfwer (ut, 62) – Oliver Berg, Paya Pichkah, Albin Palmlöf (ut, 62) – Marc Mas Costa.

Bänken: Filip Widén (mv), Teodor Stensthagen (in, 62), Albin Ekström (in, 62), Jesper Carström (in, 62), Ludvig Nåvik (in, 62), Erik Granat (in, 62), Oskar Wallin, Hugo Bergman och Johan Bengtsson (ut, 78).

Nästa match

Fredag 31 januari (13.00): GIF Sundsvall–AIK (Nordichallen).