Förre klubbhjälten avslöjar udda klausulerna i kontraktet med Timrå: "Hade med en fusklapp"

Markus Matthiasson spelade sina sista hockeymatcher 2012.

Då för Helsingborg i division 1, samtidigt som han inledde en karriär vid sidan av hockeyn.

– Jag hade egentligen slutat efter tiden i Österrike (två år i Linz) och inte spelat på ett år när ordföranden i Helsingborg ringde. Han var högt uppsatt på Skandia och sa "ska du inte lira här ett år" och gav mig en finansutbildning vid sidan om.

Sedan dess har han arbetat med rådgivning till hockeyspelare och olika typer av investeringar. Nu senast som ägare till en golfbana i Florida.

– Jag var vd för det svenska bolaget och pendlade mycket fram och tillbaka till Florida i två år. Men nu fick vi ett bud och sålde. Det har varit jättekul. Två fantastiska år.

När han blickar tillbaka på karriären är det bästa minnet från tiden i Timrå IK, när klubben gick upp i SHL år 2000.

– Jag fick faktiskt ett brev av en autografsamlare i går. Då var det några bilder just från sista Nyköpingsmatchen som jag aldrig kommer glömma. Jag vet inte vad Ladan tog in, jag tror det fick vara 4500 (5500 reds. anmärkning) men det sägs att det var 6500 eller 7000 där inne då. Det var ett fantastiskt tryck. Det roligaste jag varit med om under min karriär. Framför allt för att det betydde så mycket för Timråborna, som andas hockey.

Kopplingarna till hockeyn i dag är annars få. Sonen Leon spelar i Malmös juniorlag och Matthiasson följer honom med en läktares distans.

Men i en nylig flytt dök en låda med gamla Timråminnen upp.

Matthiasson har delat med sig av några av dem på Twitter. Dels en raptext som målvakten Corey Hirsch skrivit, men också ett gammalt kontrakt, som påminner om att dagens hockey är en helt annan.

Matthiasson hade öst in poäng i Uppsala AIS i division 1, som då var landets näst högsta serie.

Den sista säsongen, 1995/96, snittade han nästan ett mål per match (28 mål och 15 assister på 31 matcher) och var fortfarande junior.

2019 hade förmodligen en rad klubbar av högre rang stått i kö och bjudit över varandra för en signatur – men inte till Markus Matthiasson 1996.

– Jag åkte själv upp till Timrå. Det var Rolf Norrbom (en eldsjäl i många roller, under många år i Timrå IK) som hämtade upp mig på centralen. Vi tog en fika på Charm och sedan åkte vi upp till ishallen och pratade på hans kontor.

Norrbom ville ha Matthiasson i Timrå och löneförhandlingen stod på agendan.

Den 19-årige Uppsalagrabben hade förberett sig så gott han visste.

– Jag hade med en fusklapp som Pelle Hånberg (i dag tränare i schweiziska Kloten) hjälpt mig med. Jag lyckades förhandla in en tv, video och en bil. Men lönen var som den var. Norrbom var stenhård, säger Matthiasson.

Vad minns du av förhandlingen?

– Det var inte så mycket till förhandling. Om lönen var det mer "det här är vad du får". Jag var 19 år och inte så stursk. Jag var mest nöjd över att få in mina klausuler.

Men du behövde en fusklapp för att komma ihåg dem?

– Ja, det var väl fyra-fem saker som jag inte fick glömma. Men det ska sägas att bilen var en Opel Kadett av årgång... ja, gammal. Den kostade 12 000 kronor på bilbutiken i Timrå.

I dag är utvecklingen en helt annan.

När Matthiasson twittrade ut en bild på kontraktet svarade agenten Christian Sjögren, att en rookie i SHL tjänar minst 20 500 kronor.

Men han var ganska nöjd med sina 9500 på den tiden.

– Det var kanon. Man klarade sig ju utan problem.

Vad hade du gjort om du tjänade 20 500 på den tiden?

– Förmodligen gjort av med alltihop. Det vill jag säga till unga spelare i dag; ta vara på den tiden och distansplugga. Chansen att lyckas och få leva på hockeyn är minimal. Jag tror jag hade en rätt vanlig lön i Timrå. Jag hade även ett civilt jobb vid sidan av. Jag jobbade halvtid på Valmet, satt på kontoret och hjälpte till med pappersarbete för några tusenlappar extra.

Det är bara att konstatera: 1996 var en annan tid än nu.