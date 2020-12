Förre Timråspelaren ryter i från – efter hockeyallsvenskans nya samarbete: "Kan lätt spåra ur"

Under fredagen gick Hockeyallsvenskan ut med sitt nya samarbete med diet- och träningsprogrammet 16 weeks of hell. Träningsprogrammet går ut på att under 16 veckor gå på extrem diet och träningsprogram, något som flera kändisar de senaste åren genomfört.

Snabbt rasade kritiken mot samarbetet in i sociala medier, och en av de som tyckte till var Jonathan Hedström, tidigare elithockeyspelare som lidit av ätstörningar och numera föreläser om det. I ett inlägg på Twitter kallade Hedström samarbetet för "det dummaste och mest idiotiska jag sett".

För SVT Sport utvecklar Jonathan Hedström under måndagen sina tankar:

– Jag tycker att det är oansvarigt. Han som driver det har ju sin idé och vet vad han tycker om sin hälsa, men jag som har levt med det och vet om att det är en av fem med ätstörningar som dör, och vet att det är så lätt att trigga sjukdomen. Och en sån här grej kan lätt trigga sjukdomen, för man får ett påslag när man går ner i vikt, och sen kan det lätt spåra ur, säger han till sajten.

Hockeyallsvenskans tillförordnade vd Gabriel Mondielle, ser däremot inte några problem med samarbetet kopplat till ätstörningar, men tror däremot att de kunnat vara tydligare med vilka de riktar sig mot.

– Det jag kan förstå är att vi kunnat vara tydliga med att detta inte är för alla, utan att det här verkligen är för några som söker en specifik utmaning i sin träning och vill göra den resan. Jag får ta på mig att vi hade kunnat vara tydligare i det, säger han till SVT.