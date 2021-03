Första skissen på brandstationen klar – även polisen ska få plats: "Markarbeten startar i höst"

Placeringen av den nya brandstationen i Timrå har varit klar länge. I skogsområdet mellan Älvstrandsvägen, vid NCC-hallen, och längs Terminalvägen fram till industrijärnvägsspåret kommer den att byggas. Totalt handlar det om en yta på 11 000 kvadratmeter där två byggnader ska resas.

Den ena utgör huvudbyggnaden till brandstationen och blir någonstans mellan 2200 och 2400 kvadratmeter stor. Till det kommer även en komplementbyggnad på cirka 700 kvadratmeter.

– I den byggnaden kommer det att förvaras arbetsmaterial av olika slag som containrar, släpkärror och så vidare, förklarar Staffan Abramsson, fastighetsstrateg på kultur- och teknikförvaltningen.

Huvudbyggnaden är i nuläget tänkt att ha sex portar för in och utfart och samtliga ligger mot Terminalvägen. Det gör att räddningstjänsten smidigt kan ta sig ut på E4 antingen via hockeyrondellen som ligger söderut eller via Sörberge norrut.

Helt annan brandstation

Byggnaden i två plan kommer att bli toppmodern och innebära helt andra förutsättningar för brandmännen. Speciellt när det gäller det egna säkerhetsarbetet, med bland annat klädtvätt efter utryckningar.

– Det blir en helt annan brandstation byggd utifrån aktuella normer med dagens krav på arbetsmiljö. Den går inte att jämföra med den gamla byggnaden som gjort sitt som brandstation, säger Staffan Abramsson.

I den nya brandstationen kommer även polisen att få disponera lokaler. Det är Timrås lokalpoliser som i dag håller till i kommunhuset som ska få kontor i byggnaden.

– Tanken är att polisen på ett smidigt och nära sätt ska kunna samverka med räddningstjänst och skola, säger Staffan Abramsson.

De första skisserna är framtagna och nu har Timrå kommun anlitat en arkitekt som ska börja jobba med ritningarna. En träff med arkitekten är inplanerad vecka tolv och ett par veckorna efter det börjar projekteringsarbetet.

– Vi börjar att projektera under april månad och förhoppningen är att det ska bli byggstart våren 2022. Vi räknar däremot med att markarbeten startar i höst. På så sätt kan det bli byggstart i rätt tid på året, vi vill ju börja på våren när det är som gynnsammast ur många hänseenden, säger Staffan Abramsson.

Helt klar räknar man med att den nya brandstationen ska vara under 2023. Kostnad cirka 100 miljoner kronor. Bygget är en del i ett helhetskoncept där de nya brandstationerna i Liden och Sundsvall också ingår. Kostnaderna delas upp mellan kommunerna som betalar relaterat till hur stora de är befolkningsmässigt.