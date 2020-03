Förståelse hos klubbarna för förbundets krisplan: "Fotbollen bara en parentes i sammanhanget"

Med anledning av coronaviruset har seriestarterna för de högsta fotbollsserierna skjutits på framtiden. Nu är det klart att även fler serier skjuts upp.

När det gäller herrarnas division 2, 3 och damernas division 1 spelas serierna som enkelserier.

Robert Englund, tränare i Stöde IF som stod inför sin första historiska premiär i division 2 nästa helg, menar att det var bra att ett beslut kom.

– Rent sportsligt är det såklart inte det bästa. Men för en gångs skull finns det saker som är viktigare än fotbollen och nu vet vi vad vi har att rätta oss efter, säger han.

Hur klubben nu ska göra är ännu oklart. Men någon form av uppehåll kommer laget att ta, för att sedan börja om igen på ny kula.

– För första gången får vi två försäsonger, säger Englund.

I stället för seriepremiär om en dryg vecka får de nu vänta 2–2,5 månader innan det drar igång, enligt krisplanen.

– Det blir svårt att hålla uppe motivationen på grabbarna med fyra träningar i veckan. Så någon form av brejk kommer vi att ta i två veckor för att samla ihop oss och ta ny sats. Det är bara att rätta in sig i ledet och köra på direktiven. Man får försöka se det positiva, det blir som cupmatcher varenda match, säger Robert Englund.

Kovland, som förra året tog steget upp i damernas division 1, är ett annat lag som påverkas.

– På ett sätt är det skönt att få ett beslut så vi vet vad vi har att rätta oss efter. Det var ju heller inte helt överraskande, säger tränaren Anders Westlund.

Även för deras del väntar en ny försäsong.

– Vi ska träna i kväll och då lär det såklart bli mycket snack om det här. Vi får se om vi kanske slår tvärstopp nu fram till påsk eller hur vi ska göra, säger Westlund.

Även han menar att fotbollen en sådan här gång får stå tillbaka.

– Den kommer ju i skymundan. Fotbollen är bara en parentes i sammanhanget, säger han.

Positivt är att det i alla fall är bra för budgeten ...

Beslutet om att spela en enkelserie i stället för att försöka klämma in alla matcher ändå, menar han är rätt.

– Det är i alla fall ett bra försök att åstadkomma en vettig lösning. Folk har ju planerat semestrar och liknande. Något positivt är att det i alla fall är bra för budgeten, säger Anders Westlund.

Mikael Torstensson som är ordförande i SDFF förstår konceptet. Och tycker precis som kollegorna i Stöde och Kovland att det sportsliga tar stryk.

– Det känns sådär måste jag säga, det känns lite rumphugget, men man får acceptera läget. Ekonomiskt slipper vi ju hälften av bortaresorna, men sportsligt är det trist och våra unga tjejer skulle verkligen behöva spela en hel säsong. Mitt i alltihop får vi göra det så bra vi kan, säger han.

Förutom Stöde, Kovland och SDFF drabbas även de lokala lagen Matfors IF, Svartviks IF och Östavalls IF i herrarnas division 3 av framflyttad premiär och enkelserier.