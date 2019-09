Försvarsduon avstängd och frågetecken på mittfältaren – här är förutsättningarna inför GIF:s möte med Sirius

Matchen

Söndag 29 september (15.00): GIF Sundsvall–IK Sirius.

Läget i laget

David Myrestam är skadad och borta ytterligare en tid. Pa Konate och Alexander Blomqvist är avstängda.

Dennis Olsson missade lördagens träning på grund av sjukdom och är ett frågetecken inför söndagens match. GIF kallar även Albin Ekström till truppen som kliver in i Olssons ställe, om han inte kommer till spel.

Så spelar Giffarna

(preliminär uppställning, 4–2–3–1)

David Mitov Nilsson – Jonathan Tamimi, Carlos Moros Gracia, Eric Björkander, Dennis Olsson – David Batanero, Juanjo Ciércoles – Pol Roigé, Johan Blomberg, Oliver Berg – Peter Wilson.

Bänken: Lloyd Saxton (mv), Pol Moreno, Paya Pichkah, Omar Eddahri, Tobias Eriksson, Chidi Omeje, Marc Mas Costa.

Tränarsnack

Tony Gustavsson: "Det var jättenyttigt att vara på plats och se Sirius live mot Hammarby. De är riktigt bra i sitt försvarsspel i första halvlek, Hammarby som är ett av seriens bästa lag på att luckra upp etablerade försvar lyckades inte komma in bakom Sirius backlinje en enda gång i första halvlek. Sedan efter att Hammarby gjorde 1–0 öppnade matchen upp sig.

Sirius jobbade förbaskat hårt i sitt försvarsspel, sedan är de tydliga i sitt anfallsspel och Haglund (Philip) är jobbig och stark i huvudspelet."

Notera att ...

... Tony Gustavsson var på plats när Sirius föll (1–3) hemma mot Hammarby i onsdags.

... när lagen möttes i Uppsala vann hemmalaget med 1–0 efter mål av Sam Lundholm.

... det är gratis inträde på matchen. Biljetter hämtas ut på de vanliga försäljningsställena.

... GIF Sundsvall har tagit fyra poäng på de tre senaste matcherna efter oavgjort mot Örebro och seger mot Kalmar.

Så följer du matchen

På plats eller via vår liverapportering i textform. Utöver det finns sändningarna från C More och Radiosporten att tillgå.

Nästa match

Lördag 5 oktober (13.30): GIF Sundsvall–IFK Norrköping.