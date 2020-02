Försvarsmisstagen som kostade segern – GIF tappade poäng mot division 1-laget: "För dåligt av oss"

Redan i inledningen av mötet med BP fick Andreas Andersson släppa en boll förbi sig. GIF-målvakten räddade två gånger om utan att hemmalaget fick bort bollen och Paulos Abraham gjorde 0–1 efter 13 minuter.

– Vid det första får han ta två-tre returer och det får inte hända, konstaterar GIF-tränaren Henrik Åhnstrand om försvarsagerandet där.

Hemmalaget kom sedan tillbaka och vände till en ledning med 2–1 efter mål av Pontus Engblom och Marc Mas Costa.

I det läget kontrollerade GIF matchen – men i andra halvlek kom kvitteringen som fastställde slutresultatet till 2–2.

– Spontant är det för dåligt av oss. Med spelövertaget vi har och med 2–1 efter första ska vi inte tappa poäng i den här matchen på det sätt vi gör, säger Andreas Andersson.

Just nu är man för påverkad av resultatet för att se det positiva. Vi har mycket spelövertag, men det får inte sluta med poängtapp

GIF-målvakten var inte nöjd med lagets agerande kring 2–2-målet som Kristoffer Lepik satte i nät.

– Vi bygger spel på högerkanten, sedan blir det tightare och tightare och vi tar oss inte därifrån. Sedan kommer de med en djupledsboll och ett löp och som det känns kommer de två mot mig. Det är inte så bra konsekvenstänk av oss där och för slarvigt, säger Andersson.

Han fortsätter:

– Det här är en match vi ska vinna, vi ska inte komma ut med 2–2 med det spelövertaget vi har. Vi har ett spelövertag och det är så vi vill spela, men det måste leda till mer saker för oss och ännu mer kontroll bakåt. Det är bara bygga vidare, det är en läropeng vi får ta men det är inte roligt när det är en tävlingsmatch.

Matchen

GIF Sundsvall–Brommapojkarna 2–2 (2–1)

Mål: 0–1 (13) Paulos Abraham, 1–1 (25) Pontus Engblom, 2–1 (34) Marc Mas Costa, 2–2 (67) Kristoffer Lepik.

Domare: Enzo Vesprini.

Publik: 400.

Så spelade GIF

Andreas Andersson – Johan Andersson (ut 74), Anton Eriksson, David Myrestam, Dennis Olsson – Juanjo Ciércoles, Paya Pichkah (ut 82) – Pontus Silfwer (ut 59), Mars Mas Costa, Albin Palmlöf – Pontus Engblom.

Avbytare: Lloyd Saxton (mv), Albin Ekström (in 74), Teodor Stenshagen, Tobias Eriksson (in 59), Ludvig Nåvik och Jesper Carström (in 82).

Nästa match

Söndag 1 mars (16.30): GIF Sundsvall–Varbergs BoIS.