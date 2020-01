Fortfarande ingen helhetslösning för hur bidrag ska fördelas: "Svårt att fastställa regler för allt"

Hösten 2018 valde socialnämnden att väcka frågan om kommunens bidragshantering. Detta som en följd av att nämnden under året hade fått ett antal ansökningar på sitt bord men i budget inte längre avsatt medel för den typen av kostnader.

”Socialnämnden anser att det är av vikt att alla medborgare hanteras lika och att det finns ett samlat ansvar för föreningsbidrag. Det gäller även samlingslokaler som idag finansieras genom socialnämnden, men skulle kunna komma fler till gagn om en förvaltning samordnade och hade kontroll”, kan man läsa i nämndens protokoll.

Tanken fick också fäste hos kommunstyrelsens arbetsutskott som valde att ge förvaltningen i uppdrag att se över en samordning av kommunens bidrag och avtal. En samordningstanke som utan riktig förklaring försvann längs vägen, och slutade med att kommunfullmäktige i november 2019 bara klubbade igenom en reviderad bidragsmodell.

En modell som redan nu knakar något i fogarna utifrån tanken att vara heltäckande och rättvis.

Vid sitt första praktiserande har till exempel olika belopp getts för skötsel av badplatser trots att det bara finns en lydelse för den typen av uppdrag, samtidigt som man redan nu vet att bidragsansökningar kommer hanteras utanför under "bidrag enligt specifikation".

Svårt att fastställa regler för allt

– Jag vet inte varför man föreslagit olika belopp till föreningarna som sköter badplatser. Däremot så är det nog svårt att fastställa regler för allt, utan vi måste kunna ha en öppenhet också, säger kommunalråd Sten-Ove Danielsson (S), och nämner bland annat den ansökan som finns från RFSL, en bidragssökande förening som inte går att få in i nuvarande verksamhetsbeskrivningar.

Att det finns svårigheter håller även oppositionsråd Linda Mattsson (VFÅ) med om.

– Det är lite luddigt, medger hon, och kan inte heller hon svara på varför badplatsbidraget har fått olika storlek.

Samtidigt visar det sig också att inte heller socialnämnden varit beredd att stå fast vid att alla bidrag ska in under enad flagg. Enligt ordförande Birgitta Sjögren (S) finns fortfarande hyresbidrag kvar i olika former, samtidigt som man troligtvis också kommer bevilja ett extra bidrag till en förening med lokal i Ånge kommun.

– Men vi måste nog sätta oss ner och försöka ta ett samlat grepp om det här, säger Birgitta Sjögren, medveten om att det finns mer att göra om man ska närma sig en samordning.

■ ■ ■

FAKTA: Så gick beslutet om ny bidragsmodell till

■ Oktober 2018: Socialnämnden väcker frågan om att alla bidrag borde hanteras på ett och samma ställe. Dels för att nämnden upphört med att avsätta medel för bidrag men fortfarande får ett antal ansökningar varje år, men också av rättviseskäl.

■ December 2018: Politiken ger förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av "administration och samordning av bidrag och avtal från kommunen".

■ Maj 2019: Förvaltningen informerar politiken om det pågående arbetet med att revidera bidragsnormer och sammanställa enhetlig information och e-tjänster för "alla typer av bidrag". Man kan också läsa att "alla bidragsansökningar kommer att hanteras av kommunstyrelsens förvaltning". Inget nämns om samordning med avtalen.

■ Oktober 2019: Ett förslag till nya riktlinjer för bidragsfördelning presenteras. Riktlinjerna gäller för "föreningar/organisationer verksamma i Ånge kommun". Inget nämns heller nu om avtal mer än att en översyn är gjord.

■ November 2019: Förslaget till nya bidragsriktlinjer lyfts i kommunstyrelsen. Sverigedemokraterna får igenom ett tillägg lydande ”föreningen ska arbeta efter demokratiska värderingar”. Riktlinjerna klubbas av kommunfullmäktige – utan att avtal nämns.