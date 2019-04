Fortfarande oenighet i SAS-konflikten – vid midnatt ställs många flyg i länet in: "Bara morgonturerna som går som vanligt"

SAS-strejken som riskerar att bryta ut vid midnatt om ingen enighet nåtts innan dess, kommer att påverka resenärer i länet olika hårt. I Örnsköldsvik ställs bara tio procent av flygen in, på Sundsvall-Timrå Airport ställs 80 procent av flygen in.

– Morgonturen 06.40 vet vi med säkerhet går. Efter det kommer alla SAS-turer ställas in om det blir strejk, säger Björn Widén, operativt ansvarig på Sundsvall-Timrå Airport.