Fortsatt ingen lösning på konflikten – flera kanaler kan släckas vid midnatt

Turerna har varit många kring konflikten mellan Telia och Tele 2 angående TV4 och möjligheten för Com hem, som ägs av Tele 2, att distribuera kanalen till sina kunder. Anledningen till konflikten ska vara att Tele 2 vill omförhandla Com hems avtal med TV4 efter att Telia tagit över ägandet av kanalen.

Under tisdagen sträckte TV4 ut en hand till Tele 2 och Com hem för att säkerställa kundernas tillgång till TV4-kanalerna under julhelgen. Något som inte Tele 2 nappade på.

– De skjuter upp problemet till januari och med den ”julklappen” löser de inget problem. Det är bara ett sätt att förhala det här och för TV4 att säkra reklamintäkter under årets viktigaste annonsperiod, sade Viktor Wallström, kommunikationsdirektör Tele 2 till Aftonbladet tidigare under tisdagen.

Nu drabbas flera miljoner svenskar av konflikten, varav tusentals i Medelpad. Vid midnatt släcks TV4 och flera andra kanaler ned som en konsekvens av konflikten.

Under tisdagskvällen ska parterna ha träffat varandra för att försöka nå fram till en lösning kring problemet. Något nytt avtal mynnade samtalen mellan Telia och Tele 2 inte ut i, vilket nu gör att Com hem släcker ner TV4-kanalerna och C More. Kanalerna kommer att släckas ned strax innan midnatt, natten mot onsdagen.

”Vi ser positivt på att vi haft en första seriös dialog med Telia om ett förnyat avtal. Det är dock ett misslyckande för alla parter att kunderna hamnar i kläm" skriver Anders Nilsson, vd på Tele2-koncernen i pressmeddelandet.