Fortsatt stora problem för Norrtåg – 13 tåg inställda under torsdagen

Norrtåg fortsätter att ställa in tåg på grund av snöovädret i början av veckan.

Under torsdagen har sju tåg ställts in mellan Sundsvall och Jämtlandsstationerna Östersund, Åre och Duved. Ytterligare sex tåg har ställts in mellan Sundsvall och Umeå.

Anledningen är att Norrtåg inte har kunnat få ut alla sina tåg i trafiken än.

– Under snöovädret stod en hel del fordon under bar himmel och de måste nu köras upp till Umeå, vissa hela vägen från Storlien, för att kunna avisas, säger Christer Berglund.

– Det har också funnits en prioriteringsordning där Trafikverket ville röja upp på Botniabanan först och annat har fått stått tillbaka. Exempelvis har inte bangården i Umeå röjts upp vilket gör att vi inte kan komma ut med vissa tåg.

Alla resenärer som har fått sina tågresor inställda uppmanas att ta nästa tåg, säger Christer Berglund.

– Ambitionen är att ska kunna köra som vanligt på fredag.