Förvirrade älgkalvar och rådjur riskerar att bli påkörda – nu varnas bilister ute på vägarna

I maj kalvar älgkorna och de stöter då bort fjolårskalvarna. Många av kalvarna brukar då istället irra runt förvirrade och stressade på de trafikerade vägarna runt om i landet.

Förutom det är även rådjurens bockar ute och söker nya revir, vilket gör att trafikolyckstalen med vilt inblandat ofta är höga under maj och juni.

2019 rapporterades det in över 11 000 viltolyckor under maj och juni månad i hela Sverige, enligt Nationella viltolycksrådet, NVR. Rådjur, älg, och vildsvin är de djur som förekommer i de flesta av olyckorna. Under maj månad i år har nära 5000 viltolyckor rapporterats, varav rådjur och älg toppar statistiken.

Risken för att en viltolycka inträffar är som störst mellan skymningen och gryningen eftersom det är då de allra flesta vilda djuren är ute och letar efter mat.

''Det är bra att vara extra uppmärksam i trafiken just nu, framförallt om du kör längs en skog och skogsområden med vattendrag på ena sidan av vägen. Ha även lite extra koll vid kalhyggen och där viltstängsel börjar och slutar, då det är lättare för djuren att förirra sig ut på vägarna där'', säger Christer Fransson, vid en av räddningskårerna som är en del av SOS Internationals nätverk för vägassistans, i pressmeddelandet.

Om en olycka inträffar ska man alltid ringa 112. Enligt lag måste man anmäla en olycka där ett djur är inblandat till polisen. Polisen vill att du uppger plats, gärna gps-position och vilket djur det rör sig om. De vill även att du markerar ut var olyckan skett och berättar om djuret fortfarande lever. Om djuret sprungit iväg från eller fortfarande lever på olycksplatsen kontaktar polisen i sin tur Nationella viltolycksrådet för att leta rätt på, alternativt avliva det skadade djuret. Om djuret dött på plats ska du inte själv bogsera bort eller flytta det. Trafikverket har ansvar för att ta bort döda djur som körts på i det statliga vägnätet.