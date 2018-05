Dokument: GIF Sundsvall har 100 segrar i Allsvenskan – här är alla matcher och snacket efter milstolpen

Romain Gall och David Batanero gjorde målen när GIF Sundsvall tog den 100:e allsvenska segern.

Matchen mot IFK Göteborg blev historisk.

– Jag visste inte det, men det var fantastiskt trevligt. Framför allt på det sätt vi gör det på mot IFK Göteborg hemma. En grymt bra kollektiv insats som hela föreningen behöver. Att få avsluta med en god prestation inför ett VM-uppehåll och en fotbollssommar, säger Urban Hagblom.

Av alla 100 segrar – på vilken plats rankar du den här?

– Det är lite svårt, alla segrar är lika viktiga, men den här är topp tio. Så viktig är den för föreningen.

Joel Cedergren hade ingen koll på att segern var historisk.

– Det var faktiskt roligt. En rolig milstolpe. Men det borde kanske ha gått snabbare, säger GIF-tränaren.

Kapten Linus Hallenius tvingades se det hela från sidan eftersom han klev av skadad knappt halvvägs in i den första halvleken.

– Det är häftigt, det finns lite historia i den här föreningen också även om det har varit upp och ned mellan divisionerna. Det här är väl den näst längsta sviten i Allsvenskan och vi har sagt att vi inte ska vara något bottenlag. Vi har stark tro på det vi gör, säger GIF-kaptenen.

Den första segern kom 3 juni 1965. Den 100:e 19 351 dagar senare.

Här är matcherna. Här är målskyttarna. Och Pa Dibba är mannen som har gjort flest mål i GIF Sundsvalls allsvenska vinnarhistoria.

GIF Sundsvalls 100 allsvenska segrar

1965

1: GIF Sundsvall–Hammarby IF 3–1 (3 juni 1965). Mål, GIF: Kjell Eriksson 2, Jarl Andrén.

1975

2: GIF Sundsvall–Örgryte IS 2–1 (13 april 1975). Mål, GIF: Anders Wengrud, Sören Isaksson.

3: GIF Sundsvall–IFK Norrköping 3–2 (7 augusti 1975). Mål, GIF: Anders Lindahl, Sören Isaksson, Lennart Andersson.

4: GIF Sundsvall–IF Elfsborg 2–0 (21 augusti 1975). Mål, GIF: Anders Lindahl, Anders Grönhagen.

5: GIF Sundsvall–Djurgårdens IF 2–1 (7 september 1975). Mål, GIF: Anders Lindahl 2.

1987

6: GIF Sundsvall–IK Brage 2–0 (24 maj 1987). Mål, GIF: Håkan Holmström, Niklas Karlström.

7: Hammarby IF–GIF Sundsvall 2–3 (24 juni 1987). Mål, GIF: Niklas Karlström 2, Tomas Brolin.

8: GIF Sundsvall–Västra Frölunda 2–0 (2 augusti 1987). Mål, GIF: Håkan Holmström, Tomas Brolin.

9: IF Elfsborg–GIF Sundsvall 2–6 (2 september 1987). Mål, GIF: Niklas Karlström, Tomas Brolin, Patrick Walker, Stefan Holmström, Leif Forsberg, Håkan Holmström.

1988

10: IFK Norrköping–GIF Sundsvall 0–1 (18 april 1988). Mål, GIF: Gunnar Samuelsson.

11: IFK Göteborg–GIF Sundsvall 0–1 (23 april 1988). Mål, GIF: Håkan Sandberg.

12: GIF Sundsvall–Hammarby IF 2–1 (8 maj 1988). Mål, GIF: Gunnar Samuelsson, Tomas Brolin.

13: Örgryte IS–GIF Sundsvall 1–2 (16 maj 1988). Mål, GIF: Tomas Brolin 2.

14: GIF Sundsvall–AIK 2–0 (19 maj 1988). Mål, GIF: Håkan Holmström, Håkan Sandberg.

15: Östers IF–GIF Sundsvall 0–4 (20 juli 1988). Mål, GIF: Håkan Sandberg 3, Gunnar Samuelsson.

16: GIF Sundsvall–IFK Göteborg 1–0 (3 augusti 1988). Mål, GIF: Håkan Sandberg.

17: AIK–GIF Sundsvall 1–2 (22 oktober 1988). Mål, GIF: Gunnar Samuelsson, Håkan Holmström.

1989

18: GIF Sundsvall–Västra Frölunda 2–1 (28 maj 1989). Mål, GIF: Mats Olsson, Magnus Wikström.

19: GIF Sundsvall–IFK Göteborg 2–1 (25 juni 1989). Mål, GIF: Håkan Sandberg, Magnus Wikström.

20: GIF Sundsvall–IFK Norrköping 4–0 (27 augusti 1989). Mål, GIF: Håkan Sandberg, Håkan Holmström, Dick Lidman, Magnus Wikström.

21: Västra Frölunda–GIF Sundsvall 1–3 (9 september 1989). Mål, GIF: Håkan Holmström, Dick Lidman, Tomas Brolin.

1991

22: GIF Sundsvall–Djurgårdens IF 2–1 (14 april 1991). Mål, GIF: Åke Andersson, Fredrik Johansson.

2000

23: Hammarby–GIF Sundsvall 0–1 (10 april 2000). Mål, GIF: Dennis Östlundh.

24: GIF Sundsvall–Västra Frölunda 3–2 (21 maj 2000). Mål, GIF: Cain Dotson, Andreas Yngvesson, Mattias Thorsell.

25: Helsingborgs IF–GIF Sundsvall 0–1 (29 maj 2000). Mål, GIF: Per Nilsson.

26: GIF Sundsvall–IF Elfsborg 2–1 (2 augusti 2000). Mål, GIF: Cain Dotson 2.

27: GIF Sundsvall–Trelleborgs IF 4–2 (7 augusti 2000). Mål, GIF: Dennis Östlundh 2, Mats Barkemo, Joachim Olsson.

28: GIF Sundsvall–Gais 2–1 (2 oktober 2000). Mål, GIF: Karl Ståhl, Mattias Thorsell.

29: Örebro SK–GIF Sundsvall 2–3 (28 oktober 2000). Mål, GIF: Cain Dotson, Dennis Östlundh, Mattias Thorsell.

2001

30: GIF Sundsvall–BK Häcken 1–0 (16 april 2001). Mål, GIF: Leif Forsberg.

31: GIF Sundsvall–Halmstads BK 3–1 (29 april 2001). Mål, GIF: Leif Forsberg 2, Cain Dotson.

32: GIF Sundsvall–Malmö FF 2–1 (23 juli 2001). Mål, GIF: Andreas Yngvesson 2.

33: Trelleborgs FF–GIF Sundsvall 2–3 (16 september 2001). Mål, GIF: Andreas Yngvesson, Karl Ståhl, Fredric Lundqvist.

34: GIF Sundsvall–IFK Norrköping 3–0 (23 september 2001). Mål, GIF: Andreas Yngvesson 2, Fredric Lundqvist.

35: GIF Sundsvall–IFK Göteborg 1–0 (15 oktober 2001). Mål, GIF: Mattias Thorsell.

36: GIF Sundsvall–Hammarby IF 1–0 (27 oktober 2001). Mål, GIF: Andreas Yngvesson.

2002

37: Halmstads BK–GIF Sundsvall 0–1 (7 april 2002). Mål, GIF: Fredric Lundqvist.

38: GIF Sundsvall–Djurgårdens IF 2–1 (12 maj 2002). Mål, GIF: Mattias Thorsell, Jon Eriksson.

39: Malmö FF-GIF Sundsvall 0–2 (14 juli 2002). Mål, GIF: Mattias Thorsell, Tommy Bergersen.

40: GIF Sundsvall–Halmstads BK 3–2 (12 augusti 2002). Mål, GIF: Jon Eriksson, Tommy Bergersen, Dennis Östlundh.

41: GIF Sundsvall–Landskrona BoIS 1–0 (17 augusti 2002). Mål, GIF: Mattias Thorsell.

42: GIF Sundsvall–IF Elfsborg 1–0 (12 september 2002). Mål, GIF: Cain Dotson.

43: Örgryte IS–GIF Sundsvall 1–2 (16 september 2002). Mål, GIF: Cain Dotson, Mattias Thorsell.

44: GIF Sundsvall–Malmö FF 1–0 (6 oktober 2002). Mål, GIF: Tommy Bergersen.

2003

45: GIF Sundsvall–AIK 2–1 (13 april 2003). Mål, GIF: Stefan Ålander, Bala Garba.

46: GIF Sundsvall–Landskrona BoIS 3–1 (27 maj 2003). Mål, GIF: Bala Garba 2, Tommy Bergersen.

47: GIF Sundsvall–Halmstads BK 2–1 (26 oktober 2003). Mål, GIF: Öyvind Svenning, Jonas Wallerstedt.

2004

48: GIF Sundsvall–Örgryte IS 3–0 (18 april 2004). Mål, GIF: Cain Dotson. Matchen slutade egentligen 1–1, men Örgryte hade använt för många icke EU-spelare och GIF tilldömdes segern med 3–0.

49: IFK Göteborg–GIF Sundsvall 0–1 (13 maj 2004). Mål, GIF: Patrik Eriksson Olsson.

50: GIF Sundsvall–Halmstads BK 1–0 (23 maj 2004). Mål, GIF: Karl Ljungberg.

51: GIF Sundsvall–Hammarby IF 2–0 (20 maj 2004). Mål, GIF: Peter Olofsson, Jonas Wallerstedt.

52: GIF Sundsvall–Trelleborgs FF 1–0 (25 juli 2004). Mål, GIF: Andreas Hermansson.

53: GIF Sundsvall–Malmö FF 3–2 (14 augusti 2004). Mål, GIF: Tommy Bergersen, Karl Ljungberg, Mikael Dahlberg.

54: GIF Sundsvall–Örebro SK 1–0 (12 september 2004). Mål, GIF: Jonas Wallerstedt.

55: GIF Sundsvall–IFK Göteborg 2–1 (17 oktober 2004). Mål, GIF: Patrik Eriksson Olsson, Fredric Lundqvist.

56: Örbryte IS–GIF Sundsvall 1–3 (30 oktober 2004). Mål, GIF: Jonas Wallerstedt 2, Mikael Dahlberg.

2005

57: GIF Sundsvall–IF Elsfsborg 3–1 (11 april 2005). Mål, GIF: Peter Olofsson, Jonas Wallerstedt, Mikael Dahlberg.

58: GIF Sundsvall–Malmö FF 2–0 (22 maj 2005). Mål, GIF: Andreas Hermansson 2.

59: GIF Sundsvall–Hammarby IF 2–1 (12 juni 2005). Mål, GIF: Stefan Ålander, Mikael Dahlberg.

60: GIF Sundsvall–Assyriska 5–0 (22 augusti 2005). Mål, GIF: Peter Olofsson 2, Ali Gerba 2, Patrik Eriksson Ohlsson.

61: GIF Sundsvall–BK Häcken 3–0 (3 oktober 2005). Mål, GIF: Ali Gerba, Mikael Dahlberg, Mikael Lustig.

62: GIF Sundsvall–Örgryte IS 3–2 (23 oktober 2005). Mål, GIF: Mikael Dahlberg, Mikael Lustig, Tobias Eriksson.

2008

63: GIF Sundsvall–Ljungskile SK 4–0 (14 april 2008). Mål, GIF: Mikael Lustig, Johan Patriksson, Robert Mambo Mumba, Hannes Sigurdsson.

64: GIF Sundsvall–Halmstads BK 2–1 (12 maj 2008). Mål, GIF: Tobias Eriksson 2.

65: IFK Norrköping–GIF Sundsvall 0–2 (2 juli 2008). Mål, GIF: Linus Hallenius, Benny Matsson.

66: Gais–GIF Sundsvall 0–2 (28 juli 2008). Mål, GIF: Linus Hallenius, Hannes Sigurdsson.

67: GIF Sundsvall–IFK Norrköping 2–1 (27 oktober 2008). Mål, GIF: Magnus Powell, Robert Mambo Mumba.

2012

68: GIF Sundsvall–Syrianska FC 4–0 (12 april 2012). Mål, GIF: Pa Dibba 2, Kevin Walker, Fredrik Holster.

69: GIF Sundsvall–Örebro SK 3–1 (29 april 2012). Mål, GIF: Christian Brink, Fredrik Holster, Roger Risholt.

70: Gais–GIF Sundsvall 1–2 (17 maj 2012). Mål, GIF: Johan Eklund, Ari Skúlason.

71: BK Häcken–GIF Sundsvall 1–2 (30 juni 2012). Mål, GIF: Simon Helg, Fredrik Holster.

72: GIF Sundsvall–Mjällby AIF 3–1 (21 juli 2012). Mål, GIF: Emil Forsberg, självmål, Simon Helg.

73: GIF Sundsvall–Gais 2–0 (11 augusti 2012). Mål, GIF: Johan Eklund, Daniel Sliper. Efter segern mot Gais vinner inte GIF någon match i de elva sista omgångarna.

2015

74: Åtvidabergs FF–GIF Sundsvall 2–3 (9 april 2015). Mål, GIF: Johan Eklund, Joakim Nilsson, Pa Dibba.

75: Örebro SK–GIF Sundsvall 1–3 (20 april 2015). Mål, GIF: Pa Dibba, Robbin Sellin, Simon Helg.

76: Hammarby IF–GIF Sundsvall 1–2 (11 maj 2015). Mål, GIF: Robert Lundström, Rúnar Sigurjónsson.

77: GIF Sundsvall–Hammarby IF 3–0 (3 augusti 2015). Mål, GIF: Rúnar Sigurjónsson, Pa Dibba, Daniel Sliper.

78: Kalmar FF–GIF Sundsvall 0–2 (10 augusti 2015). Mål, GIF: Robbin Sellin, Simon Helg.

79: GIF Sundsvall–Örebro SK 1–0 (15 augusti 2015). Mål, GIF: Rúnar Sigurjónsson.

80: IF Elfsborg–GIF Sundsvall 1–2 (30 augusti 2015). Mål, GIF: Pa Dibba, Lars Gerson.

81: GIF Sundsvall–Gefle IF (3 oktober 2015). Mål, GIF: Dennis Olsson, Pa Dibba.

82: GIF Sundsvall–Helsingborgs IF 2–1 (25 oktober 2015). Mål, GIF: Jón Gudni Fjóluson, Shpetim Hasani.

2016

83: Malmö FF–GIF Sundsvall 1–2 (11 april 2016). Mål, GIF: Noah Sonko Sundberg, Shpetim Hasani.

84: GIF Sundsvall–Örebro SK 3–1 (18 april 2016). Mål, GIF: Pa Dibba 2, Rúnar Sigurjónsson.

85: BK Häcken–GIF Sundsvall 0–1 (24 april 2016). Mål, GIF: Lars Gerson.

86: GIF Sundsvall–Falkenbergs FF 2–1 (9 maj 2016). Mål, GIF: Rúnar Sigurjónsson, Stefan Silva.

87: GIF Sundsvall–Östersunds FK 5–0 (21 maj 2016). Mål, GIF: Rúnar Sigurjónsson 2, Pa Dibba, Noah Sonko Sundberg, Stefan Silva.

88: Djurgårdens IF–GIF Sundsvall 1–3 (25 juli 2016). Mål, GIF: Stefan Silva 2, Erik Granat.

89: GIF Sundsvall–Jönköpings Södra IF 3–1 (1 oktober 2016). Mål, GIF: Peter Wilson 3.

2017

90: GIF Sundsvall–AFC Eskilstuna 3–1 (2 april 2017). Mål, GIF: Peter Wilson, Lars Gerson, Marcus Danielson.

91: Örebro SK–GIF Sundsvall 0–2 (17 maj 2017). Mål, GIF: Noah Sonko Sundberg, Linus Hallenius.

92: GIF Sundsvall–Halmstads BK 1–0 (15 juli 2017). Mål, GIF: Eric Larsson.

93: GIF Sundsvall–Örebro SK 2–1 (27 augisti 2017). Mål, GIF: Linus Hallenius, Peter Wilson.

94: IK Sirius–GIF Sundsvall 0–1 (10 september 2017). Mål, GIF: Eric Larsson.

95: AFC Eskilstuna–GIF Sundsvall 1–2 (18 september 2017). Mål, GIF: Linus Hallenius 2.

96: IFK Göteborg–GIF Sundsvall 0–3 (5 november 2017). Mål, GIF: David Myrestam, Peter Wilson, Linus Hallenius.

2018

97: GIF Sundsvall–Trelleborgs FF 1–0 (17 april 2018). Mål, GIF: Maic Sema.

98: GIF Sundsvall–IF Elfsborg 2–1 (29 april 2018). Mål, GIF: Romain Gall 2.

99: GIF Sundsvall–IF Brommapojkarna 3–0 (12 maj 2018). Mål, GIF: Linus Hallenius 2, Peter Wilson.

100: GIF Sundsvall–IFK Göteborg (27 maj 2018). Mål, GIF: Romain Gall, David Batanero.

Fotnot: 1991 delades Allsvenskan efter 18 omgångar. De sex bästa lagen gick till Mästerskapsserien. GIF Sundsvall (som hade slutat sist i grundserien) fick tillsammans med Halmstad, Gais och Öster, fortsätta i Kvalssvenskan där Trelleborg, Västra Frölunda, Hammarby och Kiruna anslöt underifrån. Giffarnas tre segrar i den serien är inte medräknade bland de 100 "riktiga" segrarna i Allsvenskan.

Mot de här lagen har GIF Sundsvall vunnit i Allsvenskan – från 3 juni 1965 till 27 maj 2018

9 segrar: Hammarby IF.

8 segrar: Örebro SK och IFK Göteborg.

7 segrar: IF Elfsborg och Halmstads BK.

6 segrar: Örgryte IS, IFK Norrköping och Malmö FF.

4 segrar: Djurgårdens IF, Västra Frölunda, Trelleborgs FF, Gais och BK Häcken.

3 segrar: AIK.

2 segrar: Helsingborgs IF, Landskrona BoIS och AFC Eskilstuna.

1 seger: IK Brage, Östers IF, Assyriska, Ljungskile SK, Syrianska FC, Mjällby AIF, Åtvidabergs FF, Kalmar FF, Gefle IF, Falkenbergs FF, Östersunds FK, Jönköpings Södra IF, IK Sirius och Brommapojkarna.

GIF Sundsvalls målskyttar i de 100 historiska segrarna

10 mål: Pa Dibba.

9 mål: Linus Hallenius

8 mål: Håkan Sandberg, Cain Dotson och Mattias Thorsell.

7 mål: Håkan Holmström, Tomas Brolin, Andreas Yngvesson, Rúnar Sigurjónsson och Peter Wilson.

6 mål: Jonas Wallerstedt och Mikael Dahlberg.

5 mål: Dennis Östlundh och Tommy Bergersen.

4 mål: Anders Lindahl, Niklas Karlström, Leif Forsberg, Gunnar Samuelsson, Fredric Lundqvist, Peter Olofsson, Simon Helg och Stefan Silva.

3 mål: Magnus Wikström, Bala Garba, Patrik Eriksson Ohlsson, Andreas Hermansson, Ali Gerba, Mikael Lustig, Tobias Eriksson, Fredrik Holster, Johan Eklund, Lars Gerson, Noah Sonko Sundberg och Romain Gall.

2 mål: Kjell Eriksson, Sören Isaksson, Dick Lidman, Karl Ståhl, Jon Eriksson, Stefan Ålander, Karl Ljungberg, Robert Mambo Mumba, Hannes Sigurdsson, Daniel Sliper, Robbin Sellin, Shpetim Hasani och Eric Larsson.

1 mål: Jarl Andrén, Anders Wengrud, Lennart Andersson, Anders Grönhagen, Patrick Walker, Stefan Holmström, Mats Olsson, Åke Andersson, Fredrik Johansson, Per Nilsson, Mats Barkemo, Joachim Olsson, Öyvind Svenning, Johan Patriksson, Benny Matsson, Magnus Powell, Kevin Walker, Christian Brink, Roger Risholt, Ari Skúlason, Emil Forsberg, Joakim Nilsson, Robert Lundström, Dennis Olsson, Jón Gudni Fjóluson, Erik Granat, Marcus Danielson, David Myrestam, Maic Sema, David Batanero och ett självmål.