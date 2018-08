Maic Sema i stor intervju – om uppbrottet, Indien och valet av Giffarna: "Tyckte det fanns kvalitet"

Man märker när Maic Sema kliver in i ett rum. Han är själva definitionen av extrovert, pratar med alla, skrattar och skämtar exakt hela tiden. Den 29-årige före detta ÖSK-profilen lämnade Örebro för lite drygt tio månader sedan och har sedan dess hunnit med en hel del – inte minst ett äventyr i indiska NorthEast United.

Sporten träffar honom i Sundsvall, där han tillsammans med Giffarna överträffat allas förväntningar och numera parkerar på en ganska bekväm sjundeplats i tabellen.

– Jag är inte överraskad, säger Sema bestämt, och utvecklar:

– Sundsvall har ändå alltid varit lite fram och tillbaka, men när jag pratade med dom om att komma hit och när jag kollade truppen så kände jag att vi är ju i alla fall inte så dåliga som alla tippade, att vi skulle komma sist. Det kände jag att nä, det är vi absolut inte. Sen bara efter första veckan så tyckte jag att det fanns kvalitet i laget, och vi hade till och med kunnat göra det bättre. Vi är med i mitten, sen är det tolv matcher kvar, och mycket kan hända både uppåt och neråt.

Vad är det bästa med Sundsvall som stad?

– Att det är så lugnt. Men det är på gott och ont, vi brukar snacka inom laget om att det inte är nån puls i Sundsvall. Det är chill. Sen blir det vad man gör det till självklart, men det är harmoni och man kan fokusera på fotbollen. Människorna är chill, trevliga, lugna, inte stöddiga på nåt sätt. Det är snälla människor.

I och med Giffarnas framfart i allsvenskan har Semas nye tränare, Joel Cedergren, blivit en av årets stora snackisar. Många undrar såklart vad hans recept är i det lyckade lagbygget, med så uppenbart begränsade resurser.

– Jag hade en helt annan bild av Joel innan jag lärde känna honom. När jag har sett honom utifrån så känns han så stel och tråkig, men jag tycker han är helt tvärtom. Riktigt skön person, människokännare, gillar att prata och kolla av hur man mår. Han glömmer inte bort någon.

Sema lyfter också fram resten av teamet, bland annat Ferran Sibila och Henrik Åhnstrand.

– Dom kompletterar varandra jättebra. Joel, Ferran och Henrik, alla tre får utrymme till att göra sin grej, och därav har vi gjort det bra. Det är mycket tack vare dom. Ferran är till exempel jätteduktig när det kommer till analys, och så ger han oss verktyg, små grejer vi kan tänka på under match. Jätteduktig.

Märks det på intresset i stan att det går bra för er?

– När jag kom hit så sa dom att publiken i Sundsvall är lite svårflirtad, även om det går bra så väljer kanske inte folk att komma på matcherna. I början av säsongen så tyckte jag vi gjorde det bra, men det kom inte jättemycket folk ändå. Nu sista tiden har det varit helt okej, men det ska ändå vara mer. Folk tycker ju att vi gör det bra, men se till att komma på matcherna då.

I ÖSK blev det två säsonger för yttermittfältaren, 55 allsvenska matcher och 12 mål.

– Det är klart jag håller koll på ÖSK. Jag trivdes ju i Örebro. Skillnaden mellan Sundsvall och Örebro är väl att i Örebro hade jag livet utanför fotbollen där också, jag hade lagkamraterna men jag hade lärt känna folk även utanför. Här trivs jag ju också, men det är inte riktigt samma sak för här är det mer att jag umgås med lagkamraterna.

Inom laget i ÖSK var det allmänt känt att Sema hängde ihop med Filip Rogic och Ferhad Ayaz, och att de under träningslägret 2017 började kalla sig själva för "trion".

– Jag pratade med Ayaz senast igår, han sa att han har startat en ny trio i Dalkurd så jag är lite avundsjuk, säger Sema.

Efter att man varit öppna under i stort sett hela hösten med att yttern var en av de spelare man ville förlänga kontraktet med, så meddelade ÖSK den 4:e november förra året att Sema skulle lämna klubben.

Hade du egentligen bestämt dig tidigare för att du skulle lämna?

– Faktiskt inte. Jag bestämde mig väldigt sent, för tanken var faktiskt inte där och då att lämna ÖSK. Så det var verkligen ett sent beslut jag tog.

Förhandlade du nåt med ÖSK innan du bestämde dig för att lämna?

– Vad jag vet så förhandlade vi, ÖSK hade kontakt med mina representanter. Så vi förhandlade och sen så stannade det av. Sen kände jag att jag fick ta ett beslut, jag fick en deadline rätt så snabbt och jag var inte beredd på det. Sen blev det Indien.

Hur var det i Indien?

- Tikka masala! Maten var bra.

I övrigt då? Parodibilden är ju att det går kossor på gatan.

– Det gjorde det faktiskt. Det kan gå förbi nån kossa ibland. Det är ingen grej.

Vad gör man när man ser en kossa, blev du rädd eller?

– Nej, jag blev inte rädd, jag försökte anpassa mig bara.

Vad var det närmaste du stod en lös kossa?

– Säg hundra meter kanske. Det är ändå nära.

Det är nära. Vad gjorde den?

– Den bara gick förbi, och jag bara kollade på den.

Hur är fotbollen i Indien?

– Nu snart så startar ju femte säsongen av superligan där, så den är väldigt ny. Den håller på att bli bättre och utvecklas hela tiden. Dom måste till exempel ha utländska tränare, säkert för att höja upp nivån. Det byggs mycket akademier och det kommer in folk som investerar sina pengar där. Fotbollen blir bättre och bättre. När jag var där så var det okej. Inte jättedålig och inte jättebra.

Hur är det jämfört med allsvenskan?

– Det är inte allsvenskan. Säg att det är superettan.

Är det mycket intresse för fotbollen?

– Det är det ju. Men det är fortfarande cricket som är nummer ett. Där kommer publiken verkligen till matcherna. Men jag hade nog en annan bild av Indien, och jag hade nog aldrig åkt dit om jag inte hade spelat där. Men i efterhand så tycker jag att det är ett fantastiskt land. Metropol, jättefint, mycket intryck, du får se det fina och du får se botten också. Man får se det nära inpå.

Efter några månaders äventyr i Indien, stod det klart den 27:e mars 2018 att Semas nästa adress blev GIF Sundsvall. Detta efter att han tidigare ryktats vara på väg till klubben, och det varit allmänt känt att sportchefen Urban Hagblom haft ett gott öga till honom.

Hade du sagt till Giffarna redan innan att du kommer dit efter Indien?

– Inte sådär, men det var väl mer att jag hade pratat med Sundsvall redan innan jag åkte, så intresset fanns där sedan innan. När jag kom hem så pratade vi igen, och jag kollade upp lite. Jag kände att jag kommer få spela en fotboll där jag får göra mig själv rättvisa och använda mina kvalitéer.

Under allsvenskans upptaktsträff, som ägde rum sex dagar innan Sema blev klar för Giffarna, så bottentippades hans nya lag av medias representanter på plats. Genast blev reaktionerna i spelarnas gruppchatt en snackis, det ska enligt tränare Cedergrens utsago ha involverat ett gäng stridslystna emojis.

– Jag följde det på tv och pratade med Joel efter, då sa jag att fan du såg lite nervös ut på upptaktsträffen när dom sa att Sundsvall skulle komma sist, säger Sema.

– Sen sa jag att det är det bästa som kan hända ju. Dom tror att vi ska komma sist, vi vet att vi inte kommer göra det, vi är underdog i varje match. Det är den bästa tändvätskan, så det är bara att använda det rätt.

Utifrån det vi vet nu då, ni ligger sjua, vad ska man förvänta sig av er under hösten?

– Jag har ju sagt en placering jag tror vi kommer hamna på, jag ska inte säga vilken redan nu men du får fråga mig efter säsongen. Så lovar jag att säger sanningen.

Men säg nåt jag kan skriva då. En match i taget?

– One step at a time, one punch at a time.

Maic Sema

Född: 2 september 1988

Tidigare klubbar: IFK Norrköping (2006), IF Sylvia (2007-2008), Hammarby (2008-2011), FK Haugesund (2012-2014), MVV Maastricht (lån 2013), AEL Limassol (2015), ÖSK (2016-2017), NorthEast United (2018)