Tre år senare – Kevin Walker om beslutet att lämna GIF för konkurrenten: "Lämnade inte Giffarna i skiten"

Läs också: (+) Sema tvingades kliva av skadad mot sitt gamla Örebro – men GIF-profilen ger lugnande besked

I april 2016 återvände Kevin Walker till Sundsvall. Som Djurgårdenspelare.

Bemötandet från hans tidigare supportrar blev syrligt. Som en hänvisning till hans vinnarlåt i tv-programmet Idol, lydde budskapet "This is not where you belong", på en stor utvecklad banderoll.

Många fans hade uppfattat det som ett svek när det kom fram i media, mitt under firandet av det allsvenska avancemanget, att han redan skrivit på för Djurgården som Bosmanspelare – alltså genom en gratisövergång.

När GIF-podden gästade Kevin Walker i Stockholm berättade han om hur det var att komma tillbaka.

– Man förstår fansen och deras besvikelse för en spelare som betytt mycket för laget. Men det var inga astronomiska summor som Ari (Skúlason) lämnade för heller. Att jag lämnar gratis, det är ju bara så Bosmanregeln ser ut. Jag hade gärna sett att de fått lite betalt för mig, men samtidigt fick vi alla gå ner rejält i lön när vi åkte ur, så det är lite ge och ta. Det finns inga hard feelings från min sida mot Giffarna. Den besvikelse som var känner jag mer en positiv vibe för, att folk hellre hade velat att jag skulle vara kvar. Jag väljer att tolka det så, säger han i GIF-podden med Lukas Sahlin.

Han tror att en del av det som stack i ögonen på folk var hur nyheten kom ut, kommunicerad av kvällstidningarna mitt under firandet.

– Det var känsligt att media släppte det just på festen...

... Och media i det här fallet var jag och Expressen. Tog jag ner ditt firande?

– Jag hade en jäkligt bra fest., Någonstans kändes det som ett perfekt läge att dra för min del. Jag hade varit där i 3,5 år och avslutade med att ta upp Giffarna igen. Det kände jag var ett bra sätt att avsluta kapitlet på. Så jag lämnade inte Giffarna i skiten.

Han berättar också i GIF-podden om hur Djurgården närmade sig under sommaren och hur det lockade med en potentiell storklubb i Sverige. Alternativen vad mittenlag i Danmark och Norge.

Något som också vägde in i beslutet var ett spelarrådsmöte, redan innan säsongen dragit igång.

– Jag hade tagit beslutet att kanske inte vara kvar i Giffarna efter säsongen, efter ett möte vi hade i spelarrådet i början av året med Johan Nikula (ordförande). Det var tajt om pengar för träningsläger och sådant. Vi spelare fick betala vårt läger till Barcelona själva. Vi alla ville bidra till att vi skulle bli starka som grupp, det var kul att se en annan miljö under försäsongen, komma iväg och träna och umgås på ett annat sätt än hemma. Men jag sa där och då vad jag tyckte och Giffarnas problem är det ekonomiska och att bygga upp en … hur ska jag formulera mig rätt? ... en miljö där spelare vill vara kvar och inte lämna för andra svenska klubbar. I den miljön måste förutsättningarna finnas för att känna att klubben kan ta mig vidare.

Han kände att han och klubben nått sitt tak ihop.

– Jag tyckte jag bemöttes surt, med ”har inte jag fått förutsättningarna att göra saker utanför planen?”. Då drogs Idol-grejen in i det hela. Jag var med på mötet som kapten och representant för spelarrådet, så jag pratade generellt för gruppen. Inte för mig själv.

– Nu säger jag inte att det var avgörande faktorn, men jag kände där någonstans att jag har gjort mycket för klubben och mig själv här uppe. Jag behövde komma vidare för att vinna någonting och det kändes som att Giffarna kommer fastna där igen, att de tappar spelare för att de måste sälja till svenska klubbar för att få det att gå runt. Jag ville komma till en miljö där jag kanske kunde göra det bra för att ta mig utomlands i stället för allsvenskan, och då kände jag att Djurgården var ett bättre alternativ.

GIF-podden #71 släpps under torsdagen. Där berättar Kevin Walker också om hur det är att vara pappa, om framtida proffsdrömmar, om musiken och den märkliga skadan som fick honom att missa derbyt mot BP. Podden hittar du bland annat i iTunes eller Acast. Du kan också lyssna på den på poddens hemsida.