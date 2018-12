Klappat och klart för lokalfotbollsprofilernas välgörenhetsmatch: "Det ligger mig varmt om hjärtat"

– Jag har haft den här idén i några år och skulle kunna plocka ut 50 spelare, säger Janne Pehrsson som driver projektet tillsammans med Söråkerstränaren Nermin Zulovic.

Nu börjar laget ta form, laget som ska ta sig an IFK Timrå i Nordichallen på lördag.

Matchen, och chansen för spelarna i lokalfyran att visa upp sig, är en sak.

Insamlingen en annan.

– Hälften går till välgörenhetsprojektet Barbros Barnbarn och hälften till Synskadades riksförbund. Det ligger mig varmt om hjärtat, säger Pehrsson som förutom bolltrillande fotbollsspelare även har lockat trollkarlen John Martin till hallen.

Vi blir alldeles varma ända in i själen av omtanken.

Kusinerna bakom Barbros Barnbarn på deras Facebooksida.

Trots att matchen inte har startat har tusenlapparna börjat ticka in.

– Vi har fått in över 8 000 kronor redan. Det är helt fantastiskt, jag hoppas att det här kan bli ett återkommande arrangemang, säger Janne Pehrsson som redan nu tackar alla som ställt upp.

Lokalfotbollens division 4-All Stars

Målvakter: Mikael Gustafsson (Söråkers FF) och Mike Karinga Persson (Lucksta IF).

Försvarare: Oliwer Karlsson och Oscar Fors (Söråkers FF), Jonas Richanu-Ersson (Matfors IF), Tomas Decker (Torpshammars IF), Emil Norrman (Lucksta IF), Ted Åkerlund (Essviks AIF) och Jakob Johansson (Sidsjö-Böle IF).

Mittfältare: Oskar De Vahl (Kovlands IF), Ola Hagberg och Jimmie Nordberg (Lucksta IF), Ahmed Abdelwahab och Marcus Sawert (Essviks AIF), Philip Andersson Roos och Andreas Eriksson (Matfors IF) och Jesper Hellström (IFK Sundsvall).

Anfallare: Mårten Gräntz (Essviks AIF), Oliver Widahl (Lucksta IF) och Uros Kalember (IFK Sundsvall).

Tränare: Nermin Zulovic (Söråkers FF).

Lagledare: Tony Andersson (Söråkers FF).

Materialförvaltare/sjukvårdare: Pontus Andersson Knut (Söråkers FF).

Team manager: Janne Pehrsson (Lokalfotbollen.nu).

IFK Timrå

Målvakt: Christoffer Högbom.

Försvarare: Erik Karlsson, , Musa AngayevaGustav Hägglund, Stefan Grönlund, Osman Aksoy, Linus Ljuslinder och Cevin Dotson.

Mittfältare: Jimmie Gustavsson, Johan Ödmark, Granit Buzuku, Philip Nilsson, Samuel Kiflit, Mehmed Hafizovic och Axel Näsholm.

Forwards: Oskar Nordlund, Robin Bergman, Alexander Wilminko och Zakkaria Bel Mekki.

Tränare: Robert Englund

Assisterande tränare: Göran Sundqvist.

Lagledare: Tomas Hugoson.

Programmet

12.15: Kiosken och entrén öppnar.

12.30: Trolleri med John Martin.

13.00: Presentation av lagen.

13.15: Match mellan Medelpadsfyran All Stars och IFK Timrå.

14.00: Paussnack med de organisationer pengarna samlas in till. Synskadades Riksförbund och Barbros Barnbarn.

14.15: Andra halvlek.

Entré: Frivillig summa.

Domare: Christer Ericsson (Henoc Ekanga och Abdisadiq Muse Farah).

Speaker: Magnus "Rövarn" Sjöstedt.

073–0498888

Swishnumret som gäller om du vill skänka en slant.

