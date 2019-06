Komfortabel seger för Sverige som inte övertygade mot Thailand i VM – klara för åttondelsfinal

Tvärtemot öppningsmatchen mot Chile där Sverige fick vänta långt in i den andra halvleken och avverka ett regnavbrott innan de kunde spräcka målnollan blev det en drömstart när de ställdes mot Thailand under söndagen.

När Elin Rubensson skickade in en frispark i offensivt straffområde nådde Linda Sembrant högst och kunde nicka in 1–0 redan efter sex minuter och 13 minuter senare kunde Kosovare Asllani gör 2–0 efter att hon snappat upp en målvaktsretur och dribblat bort en motståndare innan hon retfullt rullade in bollen.

Fridolina Rolfö hade, likt ett par andra medspelare, testat lyckan flera gånger om utan att lyckas för att utöka den svenska ledningen. Det fram till den 42:a minuten då Rolfö lossade bössan från distans och med en vänsterslägga kunde göra 3–0, ett mål som blev den första halvlekens sista.

Inför andra halvlek byttes stjärnskottet Madelen Janogy in när hon ersatte Rolfö och det var på nytt på väg att bli ett succéinhopp när Janogy bara direkt fick ett kanonläge framför mål men överlistade inte den thailändska målvakten.

Den andra halvleken blev inte lika händelserik som den första då Sverige, med en klar och ohotad ledning, drog ned på tempot snarare än att höja det vilket gjorde att det blev svårare och svårare att ta sig igenom det thailändska försvaret som sjönk djupare och djupare för varje minut som gick.

Lina Hurtig kunde dock nicka in 4–0 efter en fin aktion av Magdalena Eriksson som tog sig runt på kanten och hittade rätt med ett inlägg som Hurtig alltså nådde högst på.

Hurtigs mål blev inte det sista i matchen utan en minut in på tilläggstiden kunde Thailand reducera efter en snabb omställning som avslutades med att lagkaptenen Kanjana Sung-Ngoen pangade in bollen vid första stolpen.

Inte heller det blev det sista målrasslet i matchen för tre minuter senare fick Sverige straff efter en VAR-granskning och Elin Rubensson gjorde inga misstag från elva meter.

Sverige–Thailand 5–1 (3–0)

Målen: 1–0 (6) Linda Sembrant, 2–0 (19) Kosovare Asllani, 3–0 (42) Fridolina Rolfö, 4–0 (81) Lina Hurtig, 4–1 (90+1) Kanjana Sung-Ngoen, 5–1 (90+6) Elin Rubensson

Hörnor: 6–0

Domare: Salima Mukansanga, Rwanda

Publik: 9 354, Stade de Nice