Lukas Sahlin: "Landslagsstjärnorna har sina fruar att tacka, för att de gör jobbet åt dem"

Den här krönikan publiceras i Sundsvalls Nyheter helgen vecka 13.

Onödiga spaltmeter har ägnats åt frågan om Emil Forsberg och Victor Nilsson Lindelöfs landslagsnobbar den senaste tiden.

När ingen av huvudpersonerna går ut med något riktigt uttalande, mer än något tillrättalagt i ett pressmeddelande, så vill media förstås ge folket den service de ska ha och ta reda på sanningen. Eller åtminstone huvudpersonernas version.

För givetvis finns det intressanta samband: Tre personer har slutit sig allt mer gentemot media kring det svenska landslaget. Just de tre kallar vi för våra största stjärnor, i de största klubbarna – Robin Olsen i Roma, Victor Nilsson Lindelöf i Manchester United och Emil Forsberg i Leipzig. Och de har samma agent i Hasan Cetinkaya.

Och nu lämnade två av dem landslaget med frågetecken omkring sig.

Det är så förbannat onödigt. Om spelarna bara från början hade berättat hur de tänker, hade vi sluppit se all den typen av journalistik som är omöjlig att validera som sann eller falsk. Som bara ger upphov till mer fikarumsspekulation.

Victor Nilsson Lindelöf har 1,3 miljoner Instagramföljare. Det hade varit så lätt att trycka på knappen och meddela varför han stannade hemma, mer än det svepartade "personliga skäl" som vi fick höra från den blågula ledningen. I stället fick vi flyktiga uppgifter om att han stannade hemma för att kompisen John Guidetti inte fick vara med.

Och Sundsvallsbygdens Emil hade kunnat säga någonting om sin besvikelse när han klev igenom den mixade zonen. Var de missnöjda minerna på grund av en skadekänning eller för att han var missnöjd med bytet?

Tystnaden från de båda gav just ingen någonting.

Tills någon öppnade munnen: Spelarnas fruar.

En höggravid Maja Nilsson Lindelöf bloggade kloka ord om problematiken med att vara gift med en fotbollsspelare, som av så många anses ha någon slags upphöjd roll där man tydligen inte behöver vara med vid förlossningar:

"Det finns ingenting i världen som skulle vara viktigare än min förlossning av vårt barn och att det här ens är frågor vi behöver planera efter känns tufft för mig, finner ingen prestige i det överhuvudtaget och vill typ skjuta alla män i hela världen som har prioriterat någonting annat än att vara med sin fru på sin förlossning", skrev hon.

Två dagar efter matchen mot Rumänien meddelade herr Lindelöf till sina 1,3 miljoner följare att "livet ropade". Ett barn var fött. Först i och med det var hans dementi publicerad.

När det kom till Emil Forsberg kunde vi alla se att han lämnade planen i besvikelse. Och det är inget märkligt i sig, oavsett om det handlar om tränaren eller att man är skadad. Men nu skrevs mängder av artiklar på nytt om en påstådd schism mellan honom och förbundskaptenen. Men om nu den här påstådda schismen inte finns – dementera den då.

"Foppa" röt inte själv ifrån. Jag tycker det är dags att han gör det, så att han kan få arbetsro i landslaget.

I stället gjorde hustrun Shanga jobbet åt honom, när Sportbladet skrev att hon och agenten Hasan Cetinkaya lämnade arenan i samband med att han blev utbytt, förklarade hon på sin Twitter:

"Jag gick in med min dotter som är 7 månader. Det är kallt och sent. Hasan har jag inte sett på flera månader. Om det redan där skurit sig, tror ni på nästa rad ni läser? Men tack Sportbladet för hat/hot som nu rullar in."

Där hade vi nästa dementi.

Jag vet för lite för att ge mig in i vad som är sant och vad som är falskt. Men jag vet så mycket som att spelarna i fråga inte har kommunicerat tillräckligt bra.

De har sina fruar att tacka, för att de gör det åt dem.

Toppen: Det var mäktigt när tjejerna i SDFF ställde sig upp på klubbens årsmöte i mitten av månaden, för att bli rättvist behandlade. Jag hoppas för deras skull att klubben kommer lyssna på dem fortsättningsvis.

Botten: Att situationen i SDFF fick gå så långt.