ST-pokalkandidat 6: Hanna Glas som blev proffs i PSG och drömmer om VM

Hanna Glas slog sig in i det landslag som kvalade sig in till VM 2019.

När hon nu ska ladda om för mästerskapet gör hon det under helt nya förutsättningar – när hon bytt Eskilstuna mot världsklubben Paris SG.

– Man hann knappt fatta vad som hände, säger Hanna Glas – som nu kan vinna ST-pokalen.