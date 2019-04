Zulovic och Söråker tar nya tag med cupen: "Gör det här för alla som älskar fotboll"

I och med att Värmecupen ligger på is saknas matchmöjligheter för lagen i de lägre lokala divisionerna. Söråker FF och Nermin Zulovic startar därför upp en cup.

Som den här gången förhoppningsvis inte ska störas av vädergudarna.

– Vi blev tvugna att ställa in det första försöker till cup, vi lyckade inte få bort all is från planen och vi vill inte att någon ska göra illa sig. Säkerheten går alltid i första hand, säger Zulovic.

Nya datum för cupen är 6–7 april.

– Jag gör det här för oss alla som älskar fotboll och för att det ska ända något i vår stad, säger Zulovic.

Läs mer [+]: Söråkers FF bjuder in till försäsongscup: "Hoppas på en helg med mycket fotboll och kärlek"

Grupperna

Grupp A: Sidsjö-Böle IF (division 4), Bergsjö IF (4) och Medskogsbrons BK (4).

Grupp B: Söråkers FF (4), Nedansjö IK (4) och Selånger FK (4).

Grupp C: Stockviks FF (6), Holm SK (5) och Härnösands United (5).

Grupp D: AFC Sundsvall (6), Sundsjö IF (6) och IFK Timrå U (6).

Lördagens spelschema

08.00: Sidsjö-Böle IF–Medskogsbrons BK.

09.00: Söråkers FF–Selånger FK.

10.00: Holms SK–Stockviks FF.

11.00: Sundsjö IF–AFC Sundsvall.

12.00: Medskogsbrons BK–Bergsjö IF.

13.00: Nedansjö IK–Selånger FK.

14.00: Härnösands United–Holm SK.

15.00: AFC Sundsvall–IFK Timrå U.

16.00: Sidsjö-Böle IF–Bergsjö IF.

17.00: Nedansjö IK–Söråkers FF.

18.00: Stockviks FF–Härnösands Unitet.

19.00: IFK Timrå U–Sundsjö IF.

Söndagens spelschema

09.00: A1–C2.

10.00: C1–A2.

11.00: B1–D2.

12.00: D1–B2.

13.00: A3–D3.

14.00: Vinnare A1/C2–Vinnare B1/D2.

15.00: Vinnare C1/A2–Vinnare D1/B2.

16.00: C3–B3.

17.00: Final.

Matcherna spelas 2x25 minuter. Serveringen är öppen från 11.00 till 18.00. VAR tillämpas inte eftersom det anses fördröja spelet.