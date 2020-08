Fotbollen rann ut i sanden – i dag är Peter Eugén Nilsson erkänd konstnär: "Det blev ett snabbt slut"

Många ungdomar drömmer om en framtid som fotbollsproffs. Peter Eugén Nilsson var en av dem som ung.

På den tiden hette han Peter Nilsson och var en talang i GIF Sundsvall.

– Jag var med i Giffarnas organisation från att jag var 12-13 år och när jag var 16-17 spelade jag med tipselit. Därefter, när jag var 17-18, tränade jag med A-truppen. Då var Leif "Foppa" Forsberg där, Andreas Yngvesson, Anders Spjuth... Många profiler. Och Anders Grönhagen som tränare, berättar Peter Eugén Nilsson.

– Då ansågs jag väl vara en ung talang. Jag hade framtidsutsikter fram tills att jag började spela med Kuben. Sedan gick det bara neråt.

De allra första fotbollsstegen tog Peter Eugén Nilsson dock inte i GIF. Uppvuxen i Nacksta var det i IFK Nacksta som han började.

Men det dröjde inte länge innan han gick vidare till GIF. Snarare bara ett par år.

Peter Eugén Nilsson började nämligen med fotboll relativt sen, runt 11 års ålder, innan han valde att satsa på fotbollen före andra sporter han tidigare hade testat.

– Då gick det ganska snabbt. Om jag har ett intresse i någonting så är jag ganska bra på att lära mig. Jag gick till exempel till final i Kalle Anka Cup i tennis, den första turneringen som jag spelade. Jag har alltid varit bra i bollsporter.

Talang visade han sig även ha för fotbollen. För att exemplifiera plockar han fram en fotbollsdagbok som han säger att hans storebror nyligen hittat.

– Den börjar här hösten 1991, till 1995. Där har jag skrivit upp egentligen alla matcher som jag spelade i ung ålder. Alla matcher, alla serier, alla mål... Det är ganska kul att läsa, säger han med ett skratt.

Vad sticker ut där?

– Ah, jag vet inte... Här står det "serien 1992, spelade på Västhagen mot Essvik, vann med 7–0 och jag gjorde fyra mål och två ass". "Spelade mot Alnö IF i DM, vann med 6–0 och jag gjorde alla mål"... Mycket sådant. Här har jag skrivit upp tabellen från serien med Giffarna 94... 13 matcher och 36 mål, hehe. Man gjorde mycket mål på den tiden.

Varför skrev du den där dagboken?

– Egentligen började jag skriva för att jag fick tio spänn av min mamma varje gång jag gjorde mål, så jag började skriva upp för att hålla koll på hur mycket jag tjänade. Men sedan blev det bara för att det var kul. Det var fotboll som gällde och alla mina tränare sa att om jag fortsätter som jag gör så kommer jag att spela landslagsfotboll.

Någon landslagsfotboll kom det dock inte att bli och inte någon elitkarriär heller. De träningar han gjorde med A-laget gav med facit i hand aldrig mer än träningsmatcher, utan speltiden fick han i reservallsvenskan.

När GIF vann division 1 år 1999 och gick upp till Allsvenskan lånades Peter Eugén Nilsson ut till Kubikenborgs IF i division 4. Enligt honom var tanken att få matchträning för att sedan återvända till GIF.

Men så blev det inte.

– På försäsongen med Kuben blev jag ljumskskadad. Jag var skadad ett halvår och då blev det som att börja om från början för mig i division 4. Jag fick kämpa mig tillbaka till matchträning och då tappade jag också lite av motivationen.

Peter Eugén Nilsson blev kvar i Kuben för att han hade en del kompisar i laget, men efter några år kände han att det fick vara.

Han valde att sluta och tog aldrig upp fotbollen igen.

– Det var för jobbigt. Det var för mycket motgångar. Jag vet inte om det är ett tufft beslut eller omotiverat att sluta när man är 23-24, jag kanske var lite lat också. Men det blev ett snabbt slut, säger han.

– Och sedan var det också det att gå från Giffarnas organisation, med alla framtidsutsikter där, till att gå ner till division 4. Även om det bara var för att få matchträning så var det inte vad jag hade hoppats på heller.

I stället kom Peter Eugén Nilsson att gå en annan väg. Konstens väg.

Efter att han under några år säsongsjobbat i Åre, utan någon konkret plan för livet, flyttade han till Stockholm där han kom att satsa på att bli konstnär.

Kanske inte så märkligt i sig. Hans farfar, Sven Eugén, var nämligen också konstnär. Det är även efter honom som Peter lagt till namnet Eugén.

– Jag har varit intresserad av konst ända sedan jag var liten och alltid haft konsten i bakhuvudet. Jag tecknade och målade lite grann och hade det som intresse. Så när jag flyttade till Stockholm kände jag att "nu vill jag ta tag i det", säger han.

Vägen till att bli konstnär är dock inte lätt, så inte heller för Peter Eugén Nilsson. Under de första sex-sju åren jobbade han natt på hotell, samtidigt som han målade och ställde ut lite grann vid sidan av.

2013 tog han sedan beslutet att säga upp sig från sitt jobb och satsa på konsten på heltid.

– När jag ställde ut insåg jag att jag sålde mina tavlor ganska enkelt och att det var en bra inkomstkälla. Får jag en lyckad utställning på två veckor så har jag kanske en lön för ett halvår, så jag såg ju möjligheterna för att kunna leva på konsten, säger han.

– Men det är ett stort steg, för det finns ingen säkerhet i att jobba med konst. Vissa månader kan det vara så illa så att du inte säljer någonting. Då har du ju noll inkomst. Så det var ett svårt beslut, men jag är glad för det i dag.

Sitt genombrott fick han några år senare. Efter några lyckade utställningar i slutet av 2015 började gallerier från utlandet att höra av sig och några utställningar i London satte bollen i rullning.

Hamburg. New York. Los Angeles. Hong Kong.

Sju år senare har Peter Eugén Nilsson haft utställningar på flera håll runt om i världen.

– Det är ju fantastiskt. Första minnet jag har från att jag skulle vilja jobba med konst har jag redan från fem-sex års ålder, när jag var inne i min farfars ateljé i Nacksta där han satt och målade. Redan då kände jag att det var något som jag ville göra i framtiden.

Vad är det som lockar dig med konsten?

– Det som lockar mest är att skapa något från tomma händer. En tom duk som blir ett värde, både för mig och för andra. Jag älskar att se saker produceras. Jag har en fascination för att se saker växa fram från ingenting till någonting som är fint.

– Sedan har jag alltid gillat att vara ensam, sitta och vara själv. Det passar mitt yrke perfekt. När jag upptäckte konsten där man sitter ensam i en ateljé fyra dygn i sträck, bara målar, inte äter och inte gör någonting... Det är en så härlig känsla att gå in i någonting så till 100 procent och bara försvinna i den bubblan.

I dag bor Peter Eugén Nilsson i Tumba med familj, inklusive den snart fyraårige sonen Lancelot. På en stor gård, med ateljén i huset.

Att det inte blev något på fotbollsfronten ser han i dag som positivt. Å andra sidan säger han sig sakna fotbollen väldigt mycket.

– Jag är otroligt tacksam och glad för att jag jobbar med konsten, men fotboll är fortfarande mitt allra största intresse utanför konsten. Jag tittar mycket på fotboll och så fort jag går och tittar på en match live så börjar det rycka i benet. Att vara ute på gräsmattan, känna på bollen och vara i omklädningsrummet med polarna. Det är mycket det man saknar. Gemenskapen och adrenalinet, säger Peter Eugén Nilsson.

Tror du att du kunde ha gjort någonting annorlunda för att lyckas inom fotbollen?

– Nej. Jag har aldrig tänkt att jag skulle ha gjort någonting annorlunda, utan allting bara blev som det blev.

– Men sedan handlar mycket om att ha tur också. Jag spelade med otroligt talangfulla killar som förmodligen hade blivit bland de bästa i Sverige, men några skadade sig och gick samma väg som jag. Tappade motivationen och det hände ingenting. Man måste faktiskt ha lite tur också och komma in rätt i en trupp.

––––––

► Tre snabbfrågor

1. Matchen du minns?

– Egentligen är det två matcher. Den ena när vi spelade Wasa Cup i Vasa, Finland, och jag hade stukat foten så jag hade bandage. Jag sa till min tränare att "jag kan inte spela". Då sa han "har du gjort illa huvudet också? Inte? Då kan du ju gå in och nicka in bollarna i stället?". Då spelade vi en match, vann med 3–2 och så nickade jag in tre mål. Och den andra var min första reservlagsmatch i reservallsvenskan. Det var mot Hammarby och då spelade Hasse Eskilsson där, som jag såg upp till väldigt mycket. Så jag sprang omkring och tittade på honom hela matchen och försökte vara nära honom, även om han spelade på helt fel kant.

2. Matchen du helst vill glömma?

– Det är många matcher som har gått som man inte har velat, men jag kommer inte på någon match som jag skulle vilja glömma. I så fall skulle väl vara vara någon av alla finaler som vi har förlorat.

3. Lagkamraten som du själv trodde skulle gå långt i karriären, men som inte gick så långt som du trodde?

– Nu gick han i och för sig långt, men Benny Mattsson. Jag spelade med honom i juniorallsvenskan. Han var duktig och spelade också i Allsvenskan, men på den tiden trodde jag att han skulle bli en riktigt duktig landslagsspelare faktiskt. Så bra var han, tyckte jag.